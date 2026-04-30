Sevilla amplía su "alcance global" gracias a conexión directa con el Aeropuerto de Londres-Heathrow

Imagen de la reunión entre el equipo de Desarrollo de Negocio del Aeropuerto de Heathrow (Ricky Dagdag, Miguel Álvarez Frías y Mónica Cerezo González) y la delegada de Turismo y Cultura del Ayto. De Sevilla - AYTO. SEVILLA

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha mantenido en Londres un encuentro de trabajo con el equipo de Desarrollo de Negocio del Aeropuerto de Londres-Heathrow, marcada por la reciente puesta en marcha del vuelo directo Sevilla-Heathrow operado por Vueling y que desde la ciudad destacan que "amplía el alcance global" del aeropuerto de Sevilla.

Según ha comunicado el consistorio hispalense en una nota, el objetivo de la reunión ha sido "consolidar la estrategia de conectividad internacional" de la ciudad. Esta nueva ruta, inaugurada en abril de 2026 y anunciada en el marco de la 'World Travel Market' el pasado mes de noviembre, cuenta con siete frecuencias semanales, lo que supone un "salto cualitativo" en la conectividad aérea de Sevilla.

La conexión directa entre el aeropuerto de Sevilla (SVQ) y Londres-Heathrow (LHR) "no solo facilita el flujo de viajeros" entre ambos destinos, sino que "posiciona a la ciudad dentro del principal nodo aeroportuario de Europa y uno de los más importantes del mundo".

Durante la reunión, ambas partes han analizado el impacto estratégico de esta conexión, especialmente en relación con el mercado británico, que ya aporta más de 162.000 viajeros anuales a Sevilla, con una estancia media de tres noches y un gasto turístico superior al de otros mercados emisores.

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, Angy Moreno ha destacado que el enlace directo con Heathrow "supone un antes y un después para Sevilla. No solo fortalecemos nuestra posición en el mercado británico, sino que nos conectamos con el mayor hub internacional de Europa, abriendo la ciudad al mundo de una forma mucho más competitiva".

La edil ha subrayado además el efecto "hub" que genera esta infraestructura: "Heathrow actúa como una gran puerta de entrada global. Gracias a esta conexión, Sevilla se integra en una red de destinos internacionales que facilita tanto la llegada de turistas de alto valor como nuevas oportunidades económicas y de negocio".

El Aeropuerto de Heathrow, considerado un 'megahub' global, canaliza millones de pasajeros al año y ofrece conexiones directas con cientos de destinos internacionales. Su papel como "núcleo de transferencia" convierte esta nueva ruta en una "herramienta clave" para reducir tiempos de viaje, evitar escalas innecesarias y "mejorar la competitividad de Sevilla como destino turístico internacional".