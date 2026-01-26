Sevilla amplía al polígono Parsi la recogida puerta a puerta para mejorar la limpieza en parques empresariales

La delegada de Limpieza, en el centro, junto a responsables de la asociación de parques empresariales y de Lipasam en el polígono Parsi de la capital andaluza. - AYTO.DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de limpieza Lipasam y en coordinación con la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (APES), ha puesto en marcha la ampliación del sistema de recogida 'puerta a puerta' en el polígono Parsi.

Esta iniciativa, implantada previamente en el parque empresarial Navisa y en el de Su Eminencia, busca reforzar la limpieza y reducir el abandono de residuos en los parques empresariales de la ciudad. El nuevo sistema consiste en la entrega de contenedores individuales a cada nave industrial, que deben ser almacenados en su interior, remarca el Consistorio en una nota de prensa.

Al respecto, Lipasam se encarga de su recogida en franjas horarias consensuadas con los comerciantes, optimizando así la gestión de los residuos y evitando el robo de contenedores. La recogida de la fracción resto se realiza martes, jueves y sábados.

Para facilitar la transición a este modelo, se ha habilitado una caseta informativa en la que técnicos de Lipasam atienden a los empresarios en turnos de mañana y tarde, ofreciendo asesoramiento y entregando la documentación necesaria. Además, en este espacio se están distribuyendo los nuevos contenedores y recordando las normativas de uso, que establecen que solo pueden depositarse residuos urbanos y asimilables a domésticos. Los residuos industriales, como pinturas, baterías o aceites, deben ser gestionados por empresas especializadas.

La delegada de Limpieza, Evelia Rincón, ha destacado que esta medida responde a una demanda histórica de los empresarios y reafirma el compromiso del gobierno municipal con la mejora del tejido productivo local. "Con esta ampliación, damos un paso más en la optimización de la limpieza y el mantenimiento de los parques empresariales, asegurando un servicio eficiente y adaptado a sus necesidades", ha señalado.

Rincón ha recordado que "el aumento de la prestación de los servicios lleva aparejado también el incremento de la labor que desarrolla el servicio de inspección de Lipasam en los parques empresariales para evitar que las malas conductas puedan perjudicar a los demás empresarios".

NORMATIVA DE RESIDUOS EN POLÍGONOS INDUSTRIALES

Respecto a los residuos en los polígonos industriales, la normativa establece que está permitido depositar en los contenedores hasta 330 litros al día de residuos asimilables a domésticos y hasta 120 litros de envases y cartón, respectivamente. Lo que exceda de esas cantidades o se corresponda con residuos industriales es responsabilidad de los propios industriales su correcta gestión a través de sistemas de recogidas por gestores autorizados.

Además, está prohibido el abandono de residuos fuera de los contenedores y es obligatorio hacer un buen uso de los mismos, depositando los residuos dentro de ellos. Esta iniciativa cuenta con un coste total de 87.235 euros en los tres polígonos industriales en los que se está llevando a cabo: Su Eminencia, Navisa y Parsi. Su implantación en este último beneficia a más de 200 empresas.

Desde APES han valorado positivamente esta iniciativa, convencidos de que, como ya ocurrió en los polígonos donde se ha implantado previamente, supondrá una mejora sustancial en la limpieza y el mantenimiento de los polígonos industriales de Sevilla. Asimismo, han reconocido el esfuerzo del Ayuntamiento en la búsqueda de soluciones eficaces para estos espacios clave en la economía local, concluye la nota de prensa.