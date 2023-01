Sevilla "analizará" actualizar la Ordenanza del Registro de Solares tras prorrogar seis meses el deber de edificar

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, se ha comprometido este jueves a que la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente "analice" la necesidad o no de "actualización" de la Ordenanza que regula el Registro Municipal de Solares conforme al decreto de desarrollo de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que se aprobó el pasado mes de diciembre. Así lo ha anunciado Flores en el Pleno de este jueves, en el que se ha aprobado con los votos de PSOE, PP y Cs la última de las prórrogas, de seis meses y no de un año, del deber de edificar en solares vacíos a excepción de los ubicados en el conjunto histórico. Han votado en contra Podemos-Izquierda Unida, Vox y la concejal no adscrita Sandra Heredia.

Flores ha dado los "argumentos" por los que la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha planteado esta nueva prórroga de seis meses en vez de un año. Aunque ha reconocido una "dinamización del mercado inmobiliario tras la pandemia, no podemos olvidar que en 2022 se han producido derivadas internacionales", como la invasión de Ucrania, el incremento de los precios de las materias primas y la subida de los tipos de interés. "Esto hace pensar que es conveniente en esta coyuntura una nueva prórroga" aunque solo de medio año.

La concejal de Podemos-Izquierda Unida Susana Serrano ha explicado que el voto negativo de su formación, esta vez como en las anteriores prórrogas, se debe a que "entendemos que hay que cumplir con el deber de edificar" y "no colaborar con la especulación", al tiempo que ha expresado su desacuerdo con que "se diferencie" entre Casco Antiguo y resto de la ciudad. El portavoz del PP, Juan de la Rosa, ha pedido "tener cuidado con estas prórrogas". "Que se sopesen bien aunque todo se tramita, como no puede ser de otra forma, conforme a la Ley", ha defendido De la Rosa.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Sevilla, en estos momentos hay 232 solares vacíos, 37 en estado de ruina y 57 edificaciones "inadecuadas o deficientes". Urbanismo propone de nuevo prorrogar el deber de edificar en estos solares por un plazo de seis meses. La última de las moratorias aprobadas fue acordada por el Consejo de la Gerencia en enero de 2022. La propuesta excluía también de la prórroga, que evita la venta forzosa de fincas, los solares que incumplan órdenes de conservación. El Ayuntamiento explicó entonces que así se facilitaba a los propietarios la culminación de los proyectos urbanísticos ante el "alargamiento" de las consecuencias económicas derivadas de la pandemia.

Esta medida fue activada por primera vez por el Ayuntamiento en 2014 como consecuencia de los efectos que la crisis económica padecida a partir de 2008 había tenido en el sector inmobiliario y también a la vista de las dificultades financieras que muchos de los promotores tenían todavía en ese momento para poder desarrollar sus proyectos. Se trataba así de evitar que, "lejos de la finalidad que persigue el Registro de Solares como instrumento impulsor de la actividad inmobiliaria que evita la especulación, se acabara desvirtuando".

La interrupción del plazo que la ordenanza otorga para edificar los solares incluidos en el registro municipal antes de iniciar el proceso de venta forzosa de los mismos se ha mantenido desde entonces a través de la aprobación de sucesivas prórrogas, si bien desde 2017 no afecta a las parcelas que están en el Conjunto Histórico. La razón es que, en esta zona, el sector inmobiliario se muestra "firme y consolidado".