Sevilla concentra más del 80% de las actividades de la Semana Mundial del Espacio programadas en España

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha clausurado una nueva edición de la Semana Mundial del Espacio que ha vuelto a situar a la capital de Andalucía como la ciudad española que ha organiza un mayor número de actividades por segundo año consecutivo, concentrando más del 80% de las actividades registradas en España ante la World Space Week Association corresponden a Sevilla, con una programación que ha superado las 70 iniciativas y que ha convertido a la ciudad en "uno de los principales focos nacionales de divulgación, conocimiento e innovación vinculados al espacio".

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, entre las actividades desarrolladas ha destacado la presentación de la III edición de New Space & Solutions, celebrada en la Casa de la Ciencia. El programa ha incluido también visitas a la planta de Airbus en Tablada y a Catec, así como la jornada 'Retos de las Comunicaciones Satelitales', organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta (Coitaoc).

Asimismo, se han celebrado dos jornadas en la sede de la Agencia Espacial Española: 'El cielo del mes: astronomía y divulgación', en colaboración con la Asociación de Astronomía de Sevilla, y 'Constelación Atlántica: del talento al espacio'.

La programación se ha completado con talleres, sesiones de planetario, charlas para estudiantes con investigadores y actividades dirigidas a familias, acercando el conocimiento y la cultura espacial a públicos de todas las edades.

La actividad 'Observación Solar/#Eclipse2027', organizada por AstroEmociones con la colaboración de Torre Sevilla, ha permitido observar el sol a través de telescopios y conocer más de cerca el próximo gran acontecimiento astronómico: el eclipse solar del 2 de agosto de 2027, dentro de la hoja de ruta del Ayuntamiento de Sevilla para los próximos meses, en los que continuará impulsando iniciativas destinadas a acercar la astronomía y la ciencia a la ciudadanía y seguir construyendo cultura espacial en la ciudad.

El cierre de esta edición de la Semana Mundial del Espacio ha puesto de manifiesto cómo Sevilla ha sabido mantener vivo el impulso generado desde que acogió esta celebración internacional por primera vez, de manera que la iniciativa 'Sevilla, Capital Espacial Española' del Ayuntamiento y el trabajo desarrollado en el marco del Foro del Espacio han permitido consolidar un ecosistema espacial cada vez más amplio, en el que tienen cabida empresas, universidades, centros de investigación, entidades de innovación y la ciudadanía.

Desde la Agencia Espacial Española y centros de innovación como CTA, hasta grandes empresas como Airbus y Catec, plataformas de incubación como ESA BIC Andalucía, asociaciones de divulgación, fundaciones como CaixaForum, pymes y Torre Sevilla.