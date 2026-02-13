Sevilla dedica una calle a la locutora Eva Montesinos, "memoria sonora" durante cuatro décadas de los ciudadanos

La locutora Eva Montesinos en Sevilla, durante la revelación del rótulo de la calle que llevará su nombre.
La locutora Eva Montesinos en Sevilla, durante la revelación del rótulo de la calle que llevará su nombre. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 13 febrero 2026 15:07
Seguir en

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sevilla tendrá desde este viernes, 13 de febrero, un paseo peatonal que a partir de ahora llevará el nombre de la locutora Eva Montesinos, "una de las voces que ha dedicado su vida a hacer felices a los sevillanos desde la radio". La nominación de este paseo peatonal con el nombre de Eva Montesinos se encuentra ubicado entre las calles Faustino Gutiérrez Alviz y Profesor Manuel Olivencia Ruiz, en el Distrito Sevilla-Este-Alcosa-Torreblanca.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la iniciativa partió de su sobrina, Magdalena González Borrego, y ha sido ampliamente apoyada dado que "desde su micrófono llegó durante más de cuatro décadas a muchos hogares en los que, a través de su voz, se convirtió en un miembro más de esas familias o en la mejor compañía", según ha señalado el alcalde, José Luis Sanz.

Dolores Borrego, nombre que se esconde tras la conocida como Eva Montesinos, nació en Madrid en 1944, aunque con 3 años llegó a Sevilla, ciudad con la que se sintió "muy vinculada".

Desde muy joven, se dedicó a una de las profesiones más bonitas del mundo, la de hacer feliz a los sevillanos contándole cosas.

Con 16 años entró en 'Radio Estudio' de la Cadena de Azul del Guadalquivir. De ahí, pasó en 1963 a la recién fundada 'La Voz del Guadalquivir', pasando dos años más tarde a Radio Sevilla, y 1967 a 'Radio Vida', la que fue el origen de la que conocemos como Cadena COPE, emisora en la que permaneció hasta su jubilación en 2003.

Contador

Contenido patrocinado