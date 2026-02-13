Sevilla dedica una calle a la locutora Eva Montesinos, "memoria sonora" durante cuatro décadas de los ciudadanos

La locutora Eva Montesinos en Sevilla, durante la revelación del rótulo de la calle que llevará su nombre. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Sevilla tendrá desde este viernes, 13 de febrero, un paseo peatonal que a partir de ahora llevará el nombre de la locutora Eva Montesinos, "una de las voces que ha dedicado su vida a hacer felices a los sevillanos desde la radio". La nominación de este paseo peatonal con el nombre de Eva Montesinos se encuentra ubicado entre las calles Faustino Gutiérrez Alviz y Profesor Manuel Olivencia Ruiz, en el Distrito Sevilla-Este-Alcosa-Torreblanca.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la iniciativa partió de su sobrina, Magdalena González Borrego, y ha sido ampliamente apoyada dado que "desde su micrófono llegó durante más de cuatro décadas a muchos hogares en los que, a través de su voz, se convirtió en un miembro más de esas familias o en la mejor compañía", según ha señalado el alcalde, José Luis Sanz.

Dolores Borrego, nombre que se esconde tras la conocida como Eva Montesinos, nació en Madrid en 1944, aunque con 3 años llegó a Sevilla, ciudad con la que se sintió "muy vinculada".

Desde muy joven, se dedicó a una de las profesiones más bonitas del mundo, la de hacer feliz a los sevillanos contándole cosas.

Con 16 años entró en 'Radio Estudio' de la Cadena de Azul del Guadalquivir. De ahí, pasó en 1963 a la recién fundada 'La Voz del Guadalquivir', pasando dos años más tarde a Radio Sevilla, y 1967 a 'Radio Vida', la que fue el origen de la que conocemos como Cadena COPE, emisora en la que permaneció hasta su jubilación en 2003.