Sevilla dedicará una calle al maestro sastre Manuel Ibáñez en Los Remedios

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este sábado que el maestro sastre Manuel Ibáñez contará con una calle a su nombre en el barrio de Los Remedios, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a la de su padre, muy vinculados al oficio de la sastrería en la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la nueva rotulación se ubicará en el Pasaje de Consolación, cerca del histórico taller de Ibáñez en la calle Asunción. Sanz ha declarado que "Sevilla rinde homenaje a una generación de sastres que forma parte esencial de nuestra identidad. Manuel Ibáñez representa a la perfección el oficio, la tradición y la dedicación que nacieron en la calle San Jorge y que hoy mantienen viva en la calle Asunción. Su nombre formará parte del callejero porque forma parte de la historia viva de esta ciudad".

Durante la visita al taller, el alcalde ha destacado que se trata de la única sastrería de protocolo que queda en Andalucía y que Ibáñez, al frente del establecimiento desde 1986, se ha convertido en referencia tanto para sevillanos como para clientes nacionales e internacionales. También ha resaltado su implicación social y cultural, su participación en asociaciones de comerciantes, en consejos municipales y en la vida cofrade de la ciudad.

La dedicación de la calle deberá pasar primero por la Junta Municipal del Distrito antes de ser elevada a Pleno. El Ayuntamiento considera esta iniciativa un "reconocimiento al mantenimiento del tejido artesanal y cultural de Sevilla".