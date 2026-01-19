Sevilla desactiva el Plan Territorial de Emergencias por el accidente ferroviario de Adamuz

Coordinación de los equipos emergencias en el Polideportivo de Adamuz para socorrer a los heridos en el descarrilamiento de dos trenes. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha desactivado el Plan Territorial de Emergencias de la ciudad, en fase de preemergencia, puesto en marcha este domingo tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), saldado hasta el momento con 39 fallecidos y 152 heridos, para "articular una respuesta adecuada" en ese momento a las demandas derivadas del grave accidente ferroviario.

En un mensaje en sus redes sociales, el Gobierno local ha anunciado la desactivación de dicho plan "una vez estabilizada la situación en Adamuz en relación con el accidente ferroviario".

No obstante, el Gobierno local queda a disposición de las autoridades competentes para prestar cualquier apoyo necesario en Sevilla, tal como se destaca en el citado mensaje.