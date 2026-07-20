Sevilla duplica la dotación del Programa Socioeducativo para llegar a más menores vulnerables

El alcalde visita un colegio y conversa con menores estudiantes - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado el nuevo contrato del Programa de Acciones Socioeducativas para menores en situación de dificultad o vulnerabilidad, conocido como Programa Socioeducativo, cuya dotación asciende a 8.277.313 euros. "Se trata del mayor esfuerzo presupuestario realizado hasta la fecha en este servicio, con un incremento cercano al 95% en el programa dirigido a menores de 0 a 12 años y de más del 100% en el de 13 a 17 años respecto del anterior".

En una nota de prensa, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha subrayado que "esta cifra refleja con claridad la prioridad que este Gobierno otorga a la infancia y la adolescencia más vulnerables. Y conviene subrayar que este crecimiento no se concentra únicamente en el periodo estival, donde es más visible, sino que mejora también, y de manera muy notable, el periodo lectivo".

"Hablamos de un acompañamiento continuado, durante todo el año, a quienes más lo necesitan. En el programa de menores de 0 a 12 años, las actuaciones del periodo lectivo se despliegan en los 14 Centros de Servicios Sociales de la ciudad, con una cobertura que pasa de 176 a 210 menores, un incremento cercano al 20%", ha añadido al respecto.

En el periodo estival, el programa crece de 80 a 85 grupos y la cobertura aumenta de 1.440 a 1.530 menores. A ello se suman los campamentos de verano fuera de la ciudad, con cuatro turnos que mantienen las 460 plazas para menores de 7 a 12 años. En cuanto a los adolescentes de 13 a 17 años, el alcalde ha destacado que se trata de una franja de edad "especialmente sensible", en la que la prevención "cobra un valor decisivo para evitar la cronificación de los factores de riesgo".

En el periodo lectivo, el programa pasa de 15 a 16 grupos y de 270 a 288 participantes, mientras que en el periodo estival el salto es mayor: de 15 a 18 grupos y de 270 a 324 adolescentes atendidos. En cuanto a los campamentos para este tramo de edad, crecen de forma significativa, de 220 a 324 plazas, casi un 50% más.

Sanz ha puesto el acento en uno de los avances más relevantes del nuevo contrato: "Reforzamos las condiciones para la participación de menores con diversidad funcional o necesidades educativas especiales y, en coherencia con ello, aumentamos de manera muy considerable el número de profesionales especialistas. En el programa de menores pasamos de 14 a 24 especialistas, un refuerzo de más del 70%".

Otra de las mejoras de mayor calado se produce en el servicio de comedor, donde se triplica el presupuesto destinado al menú diario en la época estival y se incorpora como novedad un servicio de brunch a media mañana.

El servicio amplía además su cobertura, pasando de una media de 1.200 a 1.400 menús diarios en el programa de menores y de 200 a 296 comensales en el de adolescentes, lo que supone alrededor de 43.000 menús para menores y unos 9000 para adolescentes cada verano. "Lo que hoy presentamos no es solo un contrato: es un compromiso renovado con la infancia y la adolescencia de Sevilla, y muy especialmente con aquellos niños, niñas y adolescentes para quienes la red municipal de servicios sociales constituye un sostén imprescindible".

"Sevilla quiere ser, y será, una ciudad que cuida; una ciudad en la que ningún niño, ninguna niña y ningún adolescente quede atrás", ha concluido el alcalde.