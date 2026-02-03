Sevilla eleva el Plan Territorial de Emergencias a Fase de Emergencia Local Nivel 1

Imagen de bomberos apartan grandes ramas arrancadas de los árboles en el barrio de Pino Montano, este lunes 2 de febrero, por los efectos de la borrasca. - María José López - Europa Press

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha comunicado que escala el Plan Territorial de Emergencias a la Fase de Emergencia Local Nivel 1 y que los servicios de emergencias y operativos del Consistorio están activados ante las previsiones meteorológicas de las próximas horas. No en vano, las clases presenciales en colegios e institutos andaluces quedarán suspendidas este miércoles en todas las provincias, salvo Almería, como consecuencia del fuerte temporal que azota a la comunidad autónoma.

El aviso de activación del nivel 1 en el Plan Territorial de Sevilla lo ha comunicado el Gobierno local en un mensaje publicado en sus redes sociales, a través de Emergencias Sevilla. En este sentido, permanecen cerrados los parques, instalaciones deportivas y el cementerio municipal ante las fuertes rachas de viento e intensas lluvias previstas, "dada la situación meteorológica e hidrológica extraordinaria que se plantea para los próximos días", como ha señalado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias.

El Ayuntamiento de Sevilla rebajaba a Fase de Preemergencia dicho Plan Territorial de Emergencias en la tarde de este lunes por los efectos de la borrasca Leonardo. Sin embargo, las predicciones meterológicas han obligado al Consistorio a escalarlo al Nivel 1 como hiciera hace unos días.

Para este miércoles, la Aemet tiene activado el aviso amarillo por lluvias en la campiña sevillana, desde la medianoche, más probables en el sur de la comarca, que podrían dejar hasta 60 litros en 12 horas y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Solo en la capital andaluza se atendieron el lunes, con aviso amarillo por tormentas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), unas 200 incidencias entre las 6,00 y las 11,00 horas, como consecuencia de un "frente singular", lo que ha llevó incluso a estudiar la posible formación de un tornado durante su tránsito, que dejó una gran intensidad de lluvia acompañada de fuertes rachas de viento.

En el ámbito ferroviario, produjo la caída de un árbol sobre un tren de Cercanías que circulaba entre Dos Hermanas y Utrera y retrasos en la línea C1 de Cercanías y en los servicios de media distancia con destino Cádiz y Málaga por ancho convencional, al quedar operativa únicamente una vía en varios tramos, al margen de cortes de vías en Sevilla por caída de árboles.

Las lluvias de las últimas semanas en la provincia de Sevilla, especialmente tras el paso de la borrasca Kristin, han provocado daños en los cultivos del Bajo Guadalquivir, especialmente en municipio como Lebrija, donde todavía se están cuantificando los daños.