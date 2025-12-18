Sevilla estrenará conexión aérea directa con Belgrado a partir del 30 de septiembre de 2026

Archivo - Un avión sobrevuela la autovía A-4 antes de aterrizar en el aeropuerto de Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha confirmado este jueves del estreno de una nueva conexión aérea entre la ciudad y Belgrado (Serbia) a partir del 30 de septiembre de 2026. La aerolínea Air Serbia será la encarga del servicio, que incorpora a la capital andaluza a su red internacional de destinos para la próxima temporada de invierno.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que esta nueva conexión es "una excelente noticia para Sevilla y confirma que la ciudad es cada vez más atractiva para las grandes aerolíneas internacionales". "Belgrado se suma a una red de destinos estratégicos que nos permite seguir posicionando a Sevilla como un destino urbano, cultural y patrimonial de primer nivel durante todo el año", ha indicado.

El Consistorio ha enmarcado esta incorporación en la estrategia de ampliación y diversificación de las conexiones aéreas impulsada. En este sentido, ha señalado que en los últimos años se "ha permitido la llegada de nuevas rutas y el refuerzo de las ya existentes, tanto en mercados consolidados como en destinos emergentes". "Estamos trabajando para que Sevilla esté mejor conectada, no solo en número de vuelos, sino también en calidad y diversidad de mercados, favoreciendo un turismo más sostenible y desestacionalizado", ha señalado la edil de Turismo y Cultura.

En las últimas semanas, el Ayuntamiento anunciaba la nueva conexión aérea directa que unirá la capital andaluza con las Islas Canaria. Con cinco frecuencias semanales que Binter operará tanto con Las Palmas de Gran Canaria como con Tenerife Norte. Así como la nueva conexión aérea directa entre Sevilla y el aeropuerto de Londres Heathrow, operada por Vueling.