Presentación del estudio '50 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de España. El caso de la provincia de Sevilla', elaborado por el Consejo General de Economistas de España y la Cámara de Comercio - COLEGIO DE ECONOMISTAS DE SEVILLA

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Economistas de Sevilla ha presentado este martes, 30 de junio, el estudio '50 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de España. El caso de la provincia de Sevilla', elaborado por los servicios de estudios del Consejo General de Economistas de España y la Cámara de Comercio de España. Entre los principales datos, el estudio destaca que Sevilla es la cuarta provincia más poblada de España, con 1.950.056 habitantes en 2024, y que su población ha aumentado un 45,89% desde 1975, por encima del crecimiento medio nacional, situado en el 39,25%.

En el ámbito económico, Sevilla figura entre las cinco provincias españolas con mayor renta disponible total de declarantes de IRPF. Al respecto, en 2023 alcanzó 22.267 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 60,8% respecto a 2013, y se sitúa a la cabeza de Andalucía, por delante de Málaga, Cádiz y Granada.

La sesión, celebrada en la sede del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, ha contado con la participación de Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España; Francisco J. Tato, decano del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla; y Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas de España, detalla el órgano colegial en una nota de prensa.

El informe analiza la transformación de la provincia en el periodo 1975-2025 desde una perspectiva económica, social, empresarial e institucional, y compara la evolución de Sevilla con provincias de dimensión similar.

La productividad aparece como una de las fortalezas de la provincia, "para seguir trabajando y capilarizando hacia todos los sectores". El estudio recoge que, en el año 2000, Sevilla registraba una productividad de 29,6 euros por hora trabajada, la tercera mayor de España, y formaba parte del reducido grupo de provincias situadas por encima de la productividad nacional.

El documento también subraya avances en cohesión social. Así, el índice de Gini de Sevilla se redujo de 35,9 en 2015 a 31,1 en 2023, situándose por debajo de la media nacional, y la tasa de abandono escolar temprano, en torno al 15%, es la más baja entre las grandes provincias andaluzas.

DATOS EN MATERIA DE EMPLEO

En materia de empleo, el número de ocupados en Sevilla se ha incrementado un 122,5% a lo largo de todo el periodo analizado. No obstante, la tasa de paro del cuarto trimestre de 2025, situada en el 13,2%, continúa por encima de la media nacional, aunque es la más baja entre las grandes provincias andaluzas incluidas en la comparación.

El estudio identifica asimismo a Sevilla como capital tecnológica de Andalucía, con unos últimos datos de la serie analizada de 527 millones de euros de inversión interna en I+D en 2024, por encima de la media nacional y de otras provincias comparables del sur.

Esta inversión ha crecido un 117,9% entre 2005 y 2024, apoyada en el ecosistema universitario, tecnológico, aeroespacial y agroindustrial de la provincia. Igualmente se centra en el ámbito de la internacionalización, donde a pesar de los avances conseguidos en esta serie de años, con incrementos del peso de la actividad internacional en el PIB es este un campo donde a la provincia entienden los responsables del estudio le queda capacidad de recorrido y mejora, en el sentido de incorporar más empresas que exporten de forma regular y así logren crecer en tamaño y en productividad.

RETOS PENDIENTES

Junto a estas fortalezas, el informe señala retos pendientes: avanzar en la convergencia de la renta per cápita, reducir el desempleo estructural, mejorar los indicadores de salud y bienestar y trasladar el liderazgo en productividad e innovación a otros sectores que permita mejorar en renta y en empleo para el conjunto de la población.