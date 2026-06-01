Sevilla homenajea a Juanma Díaz con un parque infantil en Sevilla Este

Acto de rotulación del Parque Infantil Profesor Juanma Díaz. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, José Luis García, ha presidido el acto de rotulación del Parque Infantil Profesor Juanma Díaz, ubicado en Sevilla Este, donde ha destacado la figura del homenajeado como "un vecino entrañable y muy querido, que dejó una huella imborrable en su familia, en su barrio y en todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo".

Profesor de Matemáticas en centros educativos como el IES Chaves Nogales, Juanma Díaz mantuvo una estrecha vinculación con la vida social y comunitaria del distrito. Cofrade y hermano de las hermandades de Los Gitanos y San José Obrero, además de sevillista apasionado, fue una persona muy apreciada por su cercanía, compromiso y calidad humana, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

En 2017 fue diagnosticado de cáncer. A partir de entonces, convirtió su experiencia personal en una lección de vida que trascendió el ámbito privado y llegó a miles de personas a través de su ejemplo diario de valentía, optimismo y fortaleza. "Desde aquel diagnóstico nos enseñó a todos que se podía luchar sin perder la sonrisa, afrontar la adversidad con dignidad y vivir cada día con intensidad. Como él mismo decía, era auténticamente imparable", ha destacado García.

El delegado ha recordado también que, aunque la noticia de su fallecimiento llegó en la noche del 13 al 14 de marzo de 2024, su mensaje continúa plenamente vigente. "Hoy seguimos escuchando a Juanma. Seguimos escuchando su mensaje de esperanza, de coraje y de amor por la vida. Y este parque es la mejor forma de mantener vivo ese legado", ha afirmado.

García ha subrayado que el nuevo parque infantil no solo llevará el nombre de Juanma Díaz, sino también los valores que representó durante toda su vida. "Este parque lleva su lucha, su ejemplo y el lema 'Yo me curo', que tantas personas hicieron suyo gracias a él".

El delegado ha concluido subrayando la importancia de que Sevilla rinda homenaje a personas cuya trayectoria vital constituye un ejemplo para toda la sociedad. "Desde hoy, Juanma pasa a formar parte para siempre del callejero de Sevilla, un reconocimiento merecido a una vida marcada por el compromiso, la generosidad y la capacidad de inspirar a los demás", ha concluido.