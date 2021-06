Imbroda descarta irregularidades en la contratación del espectáculo de luces con motivo de la Eurocopa

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda (independiente por Ciudadanos), ha afirmado este miércoles que "no hay ninguna irregularidad porque no ha habido ningún fraccionamiento" en los pagos para la contratación del espectáculo de iluminación en siete monumentos de Sevilla con motivo de la Eurocopa, así como que se ha publicado en la web de la Junta y no se vulnera la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

De esta forma lo ha defendido el consejero en la Comisión de su Consejería en el Parlamento de Andalucía a preguntas de la vocal Carmen Barranco (Adelante), quien ha acusado a la Junta de "trocear" el contrato por monumentos para que no superen el límite de 15.000 euros de los contratos menores de servicios, "adjudicando de forma directa y así no tener que sacarlo a licitación".

Según dicha el artículo 118 de dicha ley, son menores los contratos que no superen los 15.000 euros cuando se traten de suministro o servicios. La vocal de Adelante ha asegurado que han detectado cinco contratos por importe de 14.950 euros y que la misma ley establece que "está prohibido firmar más de un contrato con la misma empresa en el mismo año si sumados los contratos por el mismo concepto superan los límites de los contratos menores".

Así las cosas, ha asegurado que la Junta ha adjudicado a una misma empresa "cuatro contratos con el mismo concepto, por importe total de 59.950 euros más IVA".

Nada más comenzar su réplica, Imbroda ha bromeado con la parlamentaria. "¿A usted le gustó el espectáculo? ¿Lo vio? ¿No? Lástima, se perdió un gran espectáculo que pudo disfrutar toda Sevilla y Andalucía, y nosotros aquí hablando de estas cuestiones", ha dicho, antes de subrayar que "no ha habido nada" de lo que la parlamentaria de Adelante ha dicho.

Ha subrayado que se han realizado siete contratos --a razón de uno por monumento-- de distintas consejerías de la Junta, agencias y empresas públicas, "entidades con personalidad jurídica propia y diferenciados de la Junta", como la RTVA o la Empresa Pública de Turismo y Deporte, "en virtud de sus competencias y objeto social", contratos todos que "se han publicado en la web de la Junta".

"Si creen haber encontrado un filón y descubrir algo malévolo, pues sigan, pero he de recordarle que no ha habido ningún tipo de las cuestiones que dice y lamento que se haya perdido el espectáculo", ha concluido.

El espectáculo de luces se llevo a cabo en el Parlamento de Andalucía, Torre Triana, Torre Schindler, el puente de la Barqueta, el del Alamillo, el de Triana y la Torre del Oro.