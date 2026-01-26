Sevilla inaugura la muestra de pintura de José Luis Mauri y Joaquín González: "Una reflexión profunda de la amistad"

El alcalde de Sevilla, junto a la delegada municipal de Cultura y los protagonistas de la exposición pictórica: José Luis Mauri y Joaquín, tras la inauguración en la Casa Consistorial. - AYTO.DE SEVILLA

La exposición 'De Amicitia' reúne 31 obras abstractas que podrá verse de forma gratuita en la Casa Consistorial hasta el 19 de febrero SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha inaugurado este lunes, 26 de enero, la exposición 'De Amicitia', de los artistas José Luis Mauri y Joaquín González, una muestra organizada a través del Área de Turismo y Cultura que reúne 31 pinturas abstractas y que podrá visitarse en la Casa Consistorial de forma gratuita hasta el 19 de febrero.

En una nota de prensa, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, presente en el acto inaugural, señala que la muestra "es mucho más que una exposición de pintura; es una reflexión profunda sobre la amistad, el respeto mutuo y el diálogo entre generaciones a través del arte".

En este sentido, el regidor subraya que desde el Ayuntamiento "seguimos apostando por acercar la creación contemporánea a espacios emblemáticos de la ciudad y por poner en valor el talento artístico como parte esencial de nuestra identidad cultural".

La exposición toma como punto de partida 'Laelius de amicitia', una de las obras morales más relevantes de Marco Tulio Cicerón, escrita en el año 44 a.C. en un contexto de crisis política y social. A partir de este texto, que reflexiona sobre la ética, el tiempo y la fragilidad de los vínculos humanos, los artistas construyen un discurso visual que conecta el pensamiento clásico con la creación contemporánea a través del lenguaje abstracto.

Asimismo, José Luis Sanz asegura que la muestra es también un ejemplo de cómo Sevilla es capaz de acoger propuestas culturales de gran calado intelectual y emocional, "que invitan al visitante a detenerse, reflexionar y reencontrarse consigo mismo a través del arte".

'De Amicitia' se concibe como el reflejo de una relación artística y personal basada en la confianza, la escucha y la ausencia de jerarquías. En ella conviven obras de José Luis Mauri realizadas en la década de los sesenta con creaciones recientes, algunas fechadas en el verano de 2025, evidenciando la vigencia de su práctica artística a sus 94 años.

Esta exposición tiene lugar "tras la gran retrospectiva" que el Ayuntamiento de Sevilla le dedicó en 2024 en el Monasterio de Santa Clara. Junto a Mauri, la obra de Joaquín González aporta una investigación "conceptual y plástica" desarrollada a través de series "que exploran distintos lenguajes y planteamientos, estableciendo un diálogo fecundo entre experiencia y presente, memoria y exploración contemporánea".

Por último, el alcalde afirma que exposiciones como esta refuerzan el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con una "cultura accesible, de calidad y capaz de emocionar, donde la pintura se convierte en un espacio de encuentro y aprendizaje compartido".