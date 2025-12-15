Sevilla inaugura ‘Sorolla en el Real Alcázar’, primera muestra de sus obras inspiradas en el monumento

Foto familiar de la inauguración de la muestra 'Sorolla en el Real Alcázar'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este lunes en el Real Alcázar la exposición 'Sorolla en el Real Alcázar de Sevilla', una muestra que podrá visitarse en el Salón Gótico del monumento hasta el 1 de marzo de 2026. Organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, Fundación Unicaja y el Museo Sorolla de Madrid, la exposición reúne 15 obras de Joaquín Sorolla procedentes de dicho museo, todas ellas inspiradas en los jardines y en los espacios del Real Alcázar.

El acto inaugural ha contado con la participación del alcalde, la responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido, y la presidenta de la Fundación Museo Sorolla, Ángeles Albert. La muestra está comisariada por Román Fernández-Baca y Enrique Varela, director del Museo Sorolla, y coordinada por Mariano Vergara Utrera, según ha detallado el Consistorio en una nota.

'Sorolla en el Real Alcázar de Sevilla' propone un recorrido por los patios y jardines que cautivaron al pintor valenciano durante los primeros años del siglo XX, entre ellos el Jardín de Troya, los patios hispanomusulmanes y los espacios renacentistas del monumento. Se trata de la primera vez que una selección tan significativa de estas obras se expone en el mismo escenario que las inspiró.

El Jardín de Troya ocupa un lugar central en la muestra, ya que Sorolla lo consideró uno de sus espacios predilectos. Tal fue su fascinación, que llegó a reconstruir parte de este jardín en su propia casa de Madrid --actualmente Museo Sorolla--, al que se refería como "el pulmón sevillano".

Durante la inauguración, Sanz ha subrayado el valor cultural e histórico de la muestra y ha destacado que "esta exposición vuelve a situar a Sevilla en el lugar que le corresponde, el de una verdadera capital de las Bellas Artes". Asimismo, el primer edil ha destscado también la conexión de Sorolla con Sevilla: "Sorolla estaba llamado a pintar esta ciudad. Pocos lugares como el Real Alcázar ofrecen ese diálogo entre luz, arquitectura, vegetación e historia que él buscaba. Aquí encontró una Sevilla eterna y cambiante al mismo tiempo".

La responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja ha puesto en valor la apuesta de la institución por la cultura, el arte y la conservación del patrimonio histórico a través de colaboraciones con instituciones de referencia nacional e internacional, destacado que esta exposición representa "una oportunidad única de seguir acercando el arte español a la sociedad, en un contexto que une la excelencia artística con el valor histórico y simbólico del lugar que la acoge".

La exposición se complementa con un catálogo ilustrado y un programa de actividades paralelas que incluye: visitas guiadas por los espacios del Alcázar donde Sorolla instaló su caballete, talleres educativos dirigidos a centros escolares y conferencias especializadas sobre la obra del pintor y su relación con Sevilla.

La exposición puede visitarse del 16 de diciembre al 1 de marzo de 2026, en horario de 9,30 a 18,00 horas (último acceso a las 17,00 horas). La muestra está incluida en la entrada general al monumento y es gratuita para los sevillanos.