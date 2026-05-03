Sevilla y Kansas City "refuerzan lazos de hermanamiento" y estudian nuevos proyectos conjuntos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y alcalde de Kansas City, Quinton Lucas. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido en el Ayuntamiento al alcalde de Kansas City (Missouri), Quinton Lucas, en un encuentro institucional que "refuerza los lazos de hermanamiento entre ambas ciudades". El encuentro concluyó con el compromiso de ambas ciudades de continuar desarrollando proyectos conjuntos que afiancen este hermanamiento histórico.

Durante el encuentro, del que ha informado el Ayuntamiento en una nota, ambos regidores han abordado nuevas oportunidades de colaboración en ámbitos como la cultura, el desarrollo urbano y la atracción de inversiones. El alcalde de Sevilla ha subrayado la importancia de mantener activa esta relación histórica.

"Kansas City es un socio estratégico con el que compartimos una conexión especial. Este hermanamiento nos permite crecer juntos, compartir experiencias y proyectar nuestras ciudades al mundo", ha sostenido Sanz.

Este vínculo entre Sevilla y Kansas City cuenta con destacados elementos simbólicos que reflejan su estrecha relación. En la ciudad de Sevilla, la avenida Kansas City constituye una de las principales puertas de entrada a la ciudad, mientras que también se conserva una singular figura escultórica de un indio, regalo de la ciudad estadounidense.

Por su parte, en Kansas City, el Country Club Plaza alberga una réplica de la Giralda, integrada en un conjunto arquitectónico de inspiración española impulsado por J.C. Nichols. En este sentido, José Luis Sanz ha destacado que "estos símbolos son la expresión tangible de una amistad consolidada a lo largo del tiempo, que queremos seguir fortaleciendo con iniciativas concretas que beneficien a nuestros ciudadanos".