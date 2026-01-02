Sevilla licita por 6,3 millones la reordenación del entorno del Lope de Vega y el Casino de la Exposición

Archivo - Sede del Teatro Lope de Vega. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y en colaboración con Emasesa y el área de Arbolado, Parques y Jardines, ha sacado a licitación las obras de reordenación del entorno del Teatro Lope de Vega, el Casino de la Exposición, los pabellones de Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos, la Biblioteca Infanta Elena y el Costurero de la Reina, por un importe de 6.344.565 euros. La actuación, que tendrá una duración estimada de 13 meses, transformará más de 68.400 metros cuadrados con el objetivo de recuperar y poner en valor este espacio histórico.

Este proyecto, según ha explicado el Consistorio en una nota, prevé la modernización y mejora integral de espacios urbanos de gran valor histórico y cultural, en el marco de la estrategia municipal de impulso del patrimonio urbano y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que esta actuación "permitirá recuperar y poner en valor uno de los espacios urbanos e históricos más emblemáticos de la ciudad, íntimamente ligado a la Exposición Iberoamericana de 1929, tras décadas de abandono".

El espacio interior se reordenará con nuevos recorridos peatonales más amplios, zonas estanciales, áreas de sombra y una mejora integral de los jardines, recuperando y poniendo en valor elementos históricos hoy degradados. Se reforzará la vegetación existente y se incorporará nuevo arbolado, contribuyendo a un entorno más verde, sostenible y confortable frente al calor.

El proyecto contempla una intervención integral que da prioridad al peatón, mejora la accesibilidad y refuerza la calidad paisajística del entorno, respetando el valor patrimonial de este conjunto monumental. Además, se mejorarán los accesos al Teatro Lope de Vega y al Casino de la Exposición, haciéndolos más visibles y accesibles, recuperando el adoquín de Gerena, y se generarán espacios preparados para actividades culturales al aire libre.

En las Avenidas de Chile, Uruguay y Perú se implantará la plataforma única con islas tapizantes verdes a ambos lados, dejando un eje central peatonal con acceso a tráfico restringido. Entre las actuaciones que se llevarán a cabo, se encuentra también la ampliación de los acerados en las calles La Rábida y Palos de la Frontera, una medida largamente demandada que permitirá ganar espacio para los peatones, mejorar la seguridad vial y dignificar el acceso a este enclave cultural y turístico. Además, se ejecutarán los alcorques necesarios para el arbolado existente y el nuevo.

Uno de los hitos de la obra será la demolición de los edificios prefabricados, conocidos como las "caracolas", instalados provisionalmente en 1990 para la Facultad de Derecho y que, décadas después, seguían en pie. En su lugar, la ciudad ganará un nuevo auditorio al aire libre, equipado con escenario y gradas revestidas de mármol blanco, diseñado para acoger actividades culturales y de ocio.

Al respecto, el primer edil ha destacado que "esta reordenación es una mejora imprescindible para Sevilla". "Es un espacio único, cargado de historia y de significado para los sevillanos, que necesitaba una intervención valiente, respetuosa y pensada para las personas", ha añadido.

El proyecto contempla además la recuperación de elementos protegidos como la Glorieta del Perú, cuyo trazado original será restituido, junto con la restauración de las columnas y esculturas alegóricas que la delimitan. Asimismo, se rehabilitará la antigua alberca de los jardines de Montpensier, actualmente deteriorada por las raíces de los árboles, que será puesta en valor como lámina de agua mediante un sistema de regeneración natural, y se actuará en los cerramientos de las calles Rábida y Palos de la Frontera para reforzar la seguridad y la conservación del recinto.

La iniciativa incluye asimismo la renovación de las redes de saneamiento y del alumbrado público, con la implantación de tecnología LED para mejorar la eficiencia energética y reforzar la seguridad nocturna de la zona. El proyecto incluye además la reordenación del arbolado existente y la plantación de nuevas especies, actuaciones que llevará a cabo el área de Parques y Jardines. En total, se incorporarán 126 nuevos árboles que complementarán a los ya existentes, como jacarandas, orquídeas, palmeras y acacias, entre otras especies. Además de crearán nuevas zonas arbustivas, tapizantes y herbáceas; un jardín central de cítricos, herbáceas y plantas aromáticas, ubicado en la parte trasera de la Madrina.

De igual forma, el proyecto prevé la instalación de nuevo mobiliario urbano en todo el entorno, con la colocación de 20 bancos de 1,75 metros situados en zonas de paso, cinco fuentes de agua potable, varios módulos de aparcabicicletas y nuevas papeleras. Asimismo, se instalarán marmolillos de material reciclado para impedir el acceso de vehículos a través de los rebajes en los pasos de peatones, garantizando en todo momento el respeto al itinerario peatonal accesible.