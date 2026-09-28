Sevilla prepara un dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza para el España-Croacia en el Sánchez-Pizjuán

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla prepara un dispositivo "especial" de seguridad, movilidad y limpieza con motivo del encuentro de la UEFA Nations League entre España y Croacia que se disputará este martes 29 de septiembre, a partir de las 20,45 horas, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. En el operativo participan la Policía Local, la empresa municipal de transportes, Tussam, y la empresa municipal de limpieza, Lipasam.

En cuanto al tráfico en los aledaños del Estadio Sánchez Pizjuán, desde las 17,00 horas estarán montados los dispositivos. Los cortes no se activarán hasta que la afluencia de personas no sea excesiva, si bien no más tarde de las 17,45 horas. Todo el dispositivo permanecerá en sus puntos hasta aproximadamente una hora después de la finalización del partido, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Las principales vías afectadas serán Luis Montoto, Luis de Morales, Eduardo Dato y aledaños del Sanchez Pizjuan. Teniendo en cuenta las zonas de evacuación establecidas por las Fuerzas de Seguridad y Protección Civil, se establecerán las restricciones al tráfico rodado que puedan dificultar una posible evacuación del estadio por necesidades de seguridad.

REFUERZO DE AUTOBUSES Y LIMPIEZA

Tussam reforzará el servicio en la zona de Nervión con motivo del partido de la segunda jornada de la Liga de Naciones que disputarán este martes, 29 de septiembre, a partir de las 20,45 horas, las selecciones de España y Croacia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Las líneas que verán incrementado su servicio en Nervión serán la C1 (Prado-Los Remedios-Triana-Torneo-Macarena), C2 (Santa Justa-Macarena-Torneo-Triana-Los Remedios), 5 (Santa Aurelia-Prado-República Argentina-Triana-Torre Sevilla), 27 (Puerta Osario-Luis Montoto-Los Arcos-Sevilla Este), 28 (Prado-Parque Alcosa), 29 (Prado-Torreblanca) y LN (Prado-Pino Montano).

Además del refuerzo previsto para la entrada al partido, a su finalización varios autobuses vacíos de cada una de estas líneas esperarán a los aficionados en sus correspondientes paradas, situadas en las inmediaciones del estadio. Los vehículos partirán directamente hacia sus destinos a medida que completen su capacidad, una vez finalizado el encuentro.

Por su parte, la empresa municipal de limpieza Lipasam ha diseñado el plan de limpieza para este enfrentamiento en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. En este sentido, para dar cobertura a este evento deportivo se desplegará un importante equipo humano y mecánico durante el encuentro, así como en las horas anteriores y posteriores. Para el partido, se dispondrá de un equipo de 21 trabajadores y nueve vehículos, que actuarán en tres etapas: antes del encuentro, durante su desarrollo y al finalizar, asegurando así la limpieza de la zona antes, durante y después del evento.

En la primera de ellas, se vaciarán todos los contenedores del entorno del Ramón Sánchez-Pizjuán. Antes del partido, y una vez que las dos aficiones estén dentro del estadio, se llevará a cabo una actuación de limpieza en los alrededores del mismo con especial atención a los accesos. Asimismo, al término del encuentro, se realizará una limpieza de toda la zona, aplicando barridos y baldeos con agua a presión, para eliminar restos y malos olores. El plan finalizará con tareas de repaso de limpieza en las calles más próximas al estadio.