Sevilla presenta alegaciones para que el metro sea soterrado en Bellavista y afea al PSOE que "engañe a sus vecinos"

Archivo - Imagen de recurso de una de las unidades del metro circulando hacia San Juan. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ- EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha confirmado este jueves que el Gobierno local que preside ha presentado alegaciones al trazado de la Línea 3 del Metro para que su recorrido, en lo que concierne al tramo sur, "sea soterrado o subterráneo" al paso por la barriada de Bellavista, como vienen reclamado los vecinos.

Así lo ha anunciado durante el Pleno ordinario y en respuesta a una pregunta formulada desde las filas del Grupo Socialista, por medio de su portavoz, Antonio Muñoz, quien había afeado al alcalde que "no hiciera los deberes" al respecto. Sanz ha mostrado el documento con el registro electrónico, con fecha 3 de diciembre, en el que se recogen las aportaciones de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente sobre el estudio informativo de dicha Línea 3 Sur del Metro: "Claro que hemos presentado alegaciones para que el trazado sea soterrado o subterráneo", ha subrayado.

"Nuestra prioridad es defender los intereses de los vecinos de todos los barrios de Sevilla; de los de Bellavista también. Nuestro interés no es engañar a los vecinos de Bellavista como ustedes --en alusión directa al PSOE-- están haciendo", ha añadido el regidor.

El portavoz socialista le había instado a que se pronunciara "si compartía el trazado de metro en superficie propuesto por la Junta de Andalucía en Bermejales y en Bellavista", así como si había presentado alegaciones en ese sentido, al tiempo que ha recordado que las entidades vecinales se han manifestado "claramente y rotundamente" en contra del metro en superficie y que su formación "había aprovechado el periodo de alegaciones para formular las correspondientes observaciones".

Muñoz, en su intervención, había afirmado que "quien no ha hecho los deberes" era Sanz puesto que "se pliega a los intereses de la Junta de Andalucía y de su partido, y no defiende a Sevilla ni a los vecinos".

Por su parte, Sanz ha criticado al PSOE municipal por "intentar engañar a los vecinos" del citado barrio y ha recordado que el proyecto de Línea 3 "que sacó del cajón el presidente de la Junta, en 2019, la palabra Bbellavista no existe".

Desde la Consejería de Fomento se señalaba días atrás que se habían "marcado el objetivo" de llevar el metro a Bellavista y que lo harían "escuchando a todos". "Nos hemos comprometido a analizar sus peticiones para la Línea 3", en lo que al trazado por este punto de la ciudad se refiere.