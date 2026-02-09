Sevilla presenta la Bienal de Flamenco en Paris para "proyectar la identidad, talento creativo y diálogo"

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, en la presentación de la Bienal de Flamenco en París - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

PARÍS (FRANCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura informa que La Bienal de Flamenco de Sevilla ha presentado este lunes en París (Franci) su XXIV edición en un acto celebrado en el hall del Teatro Chaillot, uno de los principales epicentros europeos de la danza y la creación escénica.

La capital francesa ha sido el escenario elegido para la puesta de largo internacional de una edición que se celebrará en la capital andaluz del 9 de septiembre al 3 de octubre de 2026 y que "promete una de las programaciones más extensas y singulares de su historia".

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha subrayado durante la presentación que "la Bienal es uno de los grandes embajadores culturales de Sevilla en el mundo y una herramienta estratégica para proyectar nuestra identidad, nuestro talento creativo y nuestra capacidad de diálogo con otras culturas".

Asimismo, Moreno ha destacado la importancia de iniciar el recorrido internacional en París, "una ciudad clave en la historia y la proyección del flamenco, con un público conocedor y profundamente conectado con este arte".

El Ayuntamienot ha destacado que la programación de La Bienal de 2026 será "una constelación de momentos irrepetibles concebidos para suceder una sola vez, bajo la idea de excepcionalidad y encuentro entre artistas, espacios y repertorios difíciles de repetir".

Este martes, 10 de febrero, el alcalde la ciudad, José Luis Sanz, dará a conocer el programa completo que contará con más de 70 funciones.

Durante el acto en París, el bailaor sevillano Andrés Marín, Giraldillo al Baile de la Bienal y Premio Nacional de Danza, ha estrenado una pieza en torno a los cantes de Triana en el Foyer del Teatro Chaillot, reafirmando el estrecho vínculo entre el flamenco contemporáneo y el público francés.

Por su parte, el director de la Bienal, Luis Ybarra, ha destacado que "Andrés Marín resume de un fogonazo lo que es La Bienal, un creador con un lenguaje propio, capaz de deslumbrar desde lo inesperado".

Ya desde su cartel anunciador, una fotografía del Premio Pulitzer Emilio Morenatti que refleja un momento de inspiración de la cantaora Aurora Vargas, la Bienal "traslada su intención de brindar una mirada profunda, comprometida y universal que conecta con los valores del flamenco y con la identidad cultural de Sevilla, ciudad fundacional del flamenco, donde este arte ha crecido, se ha transformado y ha dialogado con la modernidad sin perder sus raíces, mientras sigue proyectando al mundo el talento y la esencia del flamenco como patrimonio vivo de la humanidad".

Morenatti se suma al largo listado de artistas que han rubricado la imagen gráfica de la Bienal desde 1980; entre ellos, Rafael Alberti, Carlos Saura, Antonio Tapiès, Ruvén Afanador, Luis Gordillo, Lita Cabellut, Miquel Barceló, etc.