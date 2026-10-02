Sevilla refuerza su flota nocturna de autobuses hasta un 135% por la Noche en Blanco

Archivo - Un autobús circula junto a una parada del Prado de San Sebastián, como foto de recurso. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio nocturno especial de transporte público duplicará la oferta de autobuses este viernes, con motivo de la celebración de la Noche en Blanco, facilitando así a los sevillanos una "alternativa cómoda, rápida y segura" frente al uso del vehículo privado. En este sentido, las ocho líneas que conforman la red nocturna incrementarán su flota operativa entre un 50% y un 135% respecto a la dotación habitual de un viernes.

Este mayor número de vehículos permitirá reducir drásticamente los tiempos de espera en las líneas nocturnas, estableciendo frecuencias de paso de entre 10 y 25 minutos durante toda la madrugada, explica el Consistorio en un comunicado.

El objetivo del Ayuntamiento es hacer más accesible la oferta cultural de esta importante cita para lo cual, el servicio nocturno ampliará su margen de cobertura y las últimas salidas desde el Prado de San Sebastián están programadas para las 5,00 de la mañana, extendiendo la finalización del servicio hasta las 6,00 horas.

Las salidas comenzarán a operar puntualmente a partir de medianoche. Al tratarse de la víspera del fin de semana, los vehículos partirán directamente desde el interior de la estación de autobuses del Prado de San Sebastián.

Asimismo, las líneas 16 (Valdezorras) y 29 (Torreblanca) se suman a este dispositivo especial y realizarán sus últimas salidas a las 5,00 horas desde la Plaza Jerónimo de Córdoba y el Prado, respectivamente.

La red nocturna de Tussam está compuesta por siete líneas radiales y una circular. El Gobierno municipal asegura de esta forma que el 92% de los barrios de Sevilla dispongan de una parada de autobús a menos de 500 metros de su domicilio.