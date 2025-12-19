Sevilla refuerza la limpieza y Tussam en Navidad: Más de 750 contratos en Lipasam y servicio doble en líneas radiales

Archivo - Un vehículo de la empresa municipal de limpieza Lipasam circula por el centro de Sevilla, en foto de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un dispositivo municipal especial con motivo de las fiestas navideñas, en el que destaca el refuerzo del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos a través de Lipasam, que ha realizado más de 750 contrataciones de refuerzo para atender el incremento de actividad que se produce en estas fechas.

En concreto, la empresa municipal ha incorporado 756 contratos eventuales, a los que se suman 125 trabajadores fijos recientemente integrados en la plantilla, con el objetivo de reforzar los servicios en todos los distritos de la ciudad. El dispositivo contempla "un importante despliegue de medios humanos y mecánicos" para intensificar la limpieza en zonas comerciales y espacios peatonales, así como en los itinerarios y entornos de las principales actividades navideñas, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado que "este dispositivo especial es una muestra clara del esfuerzo de planificación del Ayuntamiento para que la ciudad funcione con normalidad en unas fechas de máxima actividad, garantizando la limpieza, la movilidad y la atención a todos los barrios". El plan de Lipasam realizará servicios continuados de barrido, baldeo, vaciado de papeleras y equipos de intervención rápida para atender incidencias urgentes.

Asimismo, se refuerza la recogida selectiva, especialmente de cartón y envases, ante el aumento de residuos derivados de la actividad comercial y de ocio propia de estas fechas. Para facilitar que los trabajadores municipales puedan disfrutar de las fiestas con sus familias, Lipasam modificará los horarios de recogida de residuos los días 24 y 31 de diciembre. En ambas jornadas, el servicio, que habitualmente se realiza por la noche, se adelantará, por lo que vecinos y comerciantes deberán depositar los residuos en los contenedores en horario de mañana.

En este sentido, el alcalde ha apelado a la colaboración ciudadana y ha subrayado que "adelantar el depósito de residuos estos días es un gesto sencillo que facilita el trabajo de los operarios y reconoce el esfuerzo de quienes cuidan de la ciudad durante todo el año".

REFUERZO DE AUTOBUSES MUNICIPALES

Este dispositivo municipal se completa con el refuerzo del transporte público de Tussam durante todo el periodo navideño, desde el 22 de diciembre y hasta el 7 de enero, coincidiendo con los días de mayor afluencia de público y actividad comercial. Durante este tiempo, la empresa municipal incrementa de forma significativa su oferta, especialmente en fines de semana y festivos, y adapta los horarios en las jornadas señaladas de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.

En concreto, los viernes se incorporan entre 28 y 45 vehículos adicionales en horario de tarde. Los sábados, el refuerzo alcanza hasta 73 servicios adicionales, lo que supone más de 680 expediciones y alrededor de 60.000 plazas extra respecto a un sábado habitual. Los domingos, el incremento se traduce en 67 servicios adicionales, con más de 500 expediciones y cerca de 45.000 plazas más.

A partir del 22 de diciembre, también se refuerzan los días laborables con un incremento de hasta 60 vehículos adicionales en horario de tarde. Estos refuerzos se concentran principalmente en las líneas radiales, que conectan los barrios con el centro de la ciudad, llegando en algunos casos a duplicar la oferta habitual en los tramos y horarios de mayor demanda.

Del mismo modo las líneas 13 y 14 estarán limitadas en la Alameda de Hércules debido a la elevada afluencia de público en el entorno de la Plaza del Duque, aproximadamente entre las 18 y las 22,30 horas. Asimismo, Tussam adapta el funcionamiento del servicio en las noches del 24 y 31 de diciembre, adelantando la finalización del servicio diurno y el inicio del servicio nocturno, y modifica los horarios de arranque los días 25 de diciembre y 1 de enero.

Con este conjunto de medidas, el Ayuntamiento de Sevilla refuerza los servicios municipales durante la Navidad con el objetivo de garantizar la movilidad, la limpieza y el correcto funcionamiento de la ciudad en unas fechas de máxima afluencia y actividad.