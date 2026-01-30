Sevilla será ciudad invitada del Flamenco Festival de Nueva York en su 25 aniversario

Anigie Moreno, en el centro, en la presentación del Flamenco Festival de Nueva York, con Sevilla como ciudad invitada, en un acto celebrado en Artillería. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha valorado que la capital andaluza sea la ciudad invitada del Flamenco Festival de Nueva York, que celebra este año su 25 aniversario, un evento consolidado "como una de las principales plataformas internacionales de difusión del flamenco".

La presentación oficial de esta edición histórica ha tenido lugar en la Fábrica de Artillería, donde se ha dado a conocer una programación que refuerza el vínculo cultural entre Sevilla y Estados Unidos. Bajo el lema 'A true love story' (una verdadera historia de amor), el festival "evocará la relación profunda y duradera entre la ciudad de Nueva York y el flamenco, un diálogo artístico que se extiende ya durante un cuarto de siglo".

De este modo, entre el 25 de febrero y el 15 de marzo, más de 180 artistas, integrados en 16 compañías, participarán en esta edición ofreciendo un total de 40 funciones. Además de Nueva York, el Flamenco Festival contará este año con actuaciones en Miami, Tampa, Chicago y Boston, alcanzando una audiencia estimada de 29.000 espectadores, "lo que refuerza su dimensión internacional y su capacidad de proyección cultural".

La programación ha sido presentada por el director del festival, Miguel Marín, acompañado por una amplia representación de las compañías y artistas participantes, que se han dado cita en Sevilla para detallar una edición que reunirá a grandes exponentes del cante, el toque y el baile flamenco.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha subrayado durante el acto que "Sevilla no es únicamente una ciudad que programa flamenco, Sevilla es la matriz, el origen y el latido que marca el compás del mundo", y ha puesto en valor la trayectoria del Flamenco Festival, que "desde hace 25 años no es un evento aislado, sino una extensión natural de nuestra identidad, con una clara vocación de excelencia y proyección internacional".

Asimismo, Moreno ha destacado que la designación de Sevilla como ciudad invitada "se hace desde la legitimidad del origen, porque cuando el flamenco sale al mundo, sale desde aquí", y ha remarcado el papel de la Bienal de Flamenco de Sevilla como "el gran sello de calidad del flamenco a nivel internacional, un modelo que exporta rigor, creación y excelencia y que hoy es referencia en ciudades como Nueva York, Londres o París".

De igual manera, la delegada de Turismo y Cultura ha definido esta proyección internacional como "un auténtico puente transatlántico, un diálogo cultural que une Sevilla con Nueva York y que demuestra que el flamenco es un lenguaje universal que no necesita traducción".

Con esta participación como ciudad invitada del Flamenco Festival de Nueva York en su 25 aniversario, Sevilla refuerza su proyección internacional como destino cultural de primer nivel, vinculando su principal seña de identidad artística con uno de sus mercados turísticos estratégicos, ya que Estados Unidos es el primer mercado emisor de Turismo para la ciudad de Sevilla.

"La presencia del flamenco sevillano en Estados Unidos no solo consolida la imagen de Sevilla como cuna y referente universal del flamenco, sino que contribuye a atraer un turismo cultural de calidad, interesado en experiencias auténticas, con mayor estancia media y un alto impacto económico para la ciudad", ha concluido Angie Moreno.