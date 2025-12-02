Sevilla suma casi 2.000 habitantes más, gracias a la población extranjera, aunque sigue por debajo de Zaragoza

Archivo - La Torre del Oro de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Sevilla ha sumado 1.973 habitantes en 2025, un 0,29% con respecto al pasado año. Este aumento coloca a la capital andaluza con 688.714 habitantes, por debajo del umbral de los 700.000.

Según datos del Censo Anual de Población de 1 de enero de 2025 publicado este martes por el instituto Nacional de Estadística (INE), la población extranjera ha subido un 11,8% en un año hasta los 57.894.

Los nacionalidades más numerosas a 1 de enero de 2025 fueron los colombianos (7.696), marroquís (5.701), nicaragüenses (5.114) y venezolanos (4.805).

Un dato que contrasta con la población española que desciende un 0,65% hasta los 630,820. Sin embargo, en los últimos cuatro años, la cifra ha bajado un 2,13% desde los 644.576 registrados en 2021.

En relación a los grupos de edad, el más numeroso se sitúa en la horquilla de los 45 a los 49 años con 55.392 personas. Por encima de la horquilla de los 50.000, también se sitúa el grupo de 50 a 54 años y de 55 a 60.

Si miramos a los más jóvenes, la cifra del grupo entre 0 y 4 años ha descendido un 11% en los últimos cuatro años hasta los 25.131 en 2025. Por otro lado, el grupo entre 20 y 24 años ha subido un 13,36% en el mismo periodo de tiempo hasta los 39.532.

Por su parte, la población andaluza aumentó en 44.851 habitantes durante 2024 (un 0,5% más) y se situó en 8.676.713 habitantes, un incremento que se debió especialmente a los extranjeros, cuyo número creció en 48.122 personas. Del total de residentes, 7.775.800 tenían nacionalidad española (el 89,57%) y 900.913 nacionalidad extranjera. Respecto al año anterior, el número de personas de nacionalidad extranjera se incrementó un 5,64%.

La población de España aumentó en 508.602 habitantes durante 2024 y se situó en nuevo máximo de 49.128.297 a 1 de enero de 2025--- Este incremento se debió sobre todo a los extranjeros, cuyo número creció en 409.689 personas (+6,3%), hasta la cifra récord de 6.911.971. El número de personas de nacionalidad española se incrementó en un 0,2%, según el Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE).

LA PROVINCIA SUBE PERO NO SOBREPASA LOS DOS MILLONES

Por otro lado, la provincia de Sevilla ha subido en 9.040 habitantes con respecto al pasado año situándose en 1.977.664 personas. Sin embargo, no supera a la provincia de Alicante que sigue siendo la quinta más poblada del país con una cifra superior a los dos millones de habitantes.

Alcalá de Guadaíra sigue siendo el municipio de la provincia con mayor población, 77.718 habitantes y continúa en línea ascendente. Le sigue, Utrera (52.489), Mairena del Aljarafe (48.032) y La Rinconada (40.747).

Por el contrario, El Madroño con 288 habitantes es el menos poblado, seguido de San Nicolás del Puerto (602), Castilleja del Campo (614) y El Garrobo (802).