Sevilla supera los 700.000 habitantes en 2025, el mejor dato de población desde el año 2012

Plaza de España de Sevilla - EP

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha superado en 2025 los 700.324 habitantes, según la última cifra provisional de datos ofrecida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, se sitúa como el mejor dato de poblacional desde el año 2012.

Así lo ha anunciado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en atención a medios tras la inauguración de la exposición 'Obras maestras sevillanas', de la Colección del Centro Velázquez. Así, ha asegurado que en el año 2014 la ciudad "bajó de los 700.000 habitantes", el "peor año" de la serie histórica desde 1991.

El consistorio ha asegurado que esta cifra supone "superar la barrera de los 700.000 habitantes 12 años después", al tiempo que ha apostillado que estos datos "aún pueden crecer".

(((habrá ampliación)))