Los sevillanos Ancor y Dúo Flamenco ganan el X Concurso Musical ONCE Andalucía

Publicado: martes, 2 diciembre 2025 10:19

SEVILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sevillanos Ancor, en la modalidad individual con su guitarra eléctrica, y el Dúo Flamenco, compuesto por el guitarrista Juan Antonio Fernández y el cantaor Nacho Bumburu, se han proclamado ganadores del X Concurso Musical ONCE Andalucía, que tuvo lugar este lunes, 1 de diciembre, en la sede de la Delegación Territorial de la ONCE. La gala reunió a seis solistas y grupos procedentes de Algeciras, Málaga y Sevilla, en su mayoría artistas ciegos o con discapacidad visual grave.

Según ha informado la ONCE en una nota, Ancor Bermudo, vendedor de la ONCE en Écija y autodidacta en la guitarra desde los 14 años, interpretó 'Buried Alive' de la banda Avenged Sevenfold, llenando el auditorio de Resolana con rock metal. Bermudo ha estudiado Imagen y Sonido, Informática y Finanzas, aunque su verdadera pasión es la guitarra eléctrica. Forma parte de las bandas Soul Drain y Proyecto Morale, y afirmó que su objetivo es "seguir trabajando, tocando la guitarra y desarrollando su proyecto sin parar".

En la categoría grupal, el Dúo Flamenco conquistó al jurado con un fandango de Huelva. Juan Antonio Fernández, afiliado a la ONCE desde 2020 y estudiante de guitarra desde los 16 años, aspira a ingresar en el Conservatorio Superior de Córdoba. Su interpretación junto a Nacho Bumburu fue valorada por, según la mencionada nota, su fidelidad al flamenco clásico, sin perder estilo propio, y representa para él un impulso en su carrera musical.

El segundo y tercer premio individual recayeron en Daniel Castillo, de Málaga, y Celia Bejarano, de Sevilla, mientras que en la categoría grupal el segundo lugar fue para Punto de Mira de Algeciras y el tercero para el dúo Isabel y Pepe. La gala contó con la actuación de los ganadores de la edición anterior, el Dúo Maler, y del coro rociero de la ONCE de Sevilla. La presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Isabel Viruet, y el delegado de la ONCE, Cristóbal Martínez, entregaron los premios, destacando que la música permite poner en valor las capacidades de las personas más allá de sus limitaciones.

