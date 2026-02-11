Siete municipios de Sevilla reciben 20 millones de la Diputación para construir o renovar sus teatros municipales

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (c), en la foto de familia donde oficializa inversiones para la construcción y renovación de espacios escénicos en varios municipios. En el Teatro de la Maestranza. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha asegurado este miércoles que ha destinado un total de 20 millones de euros procedentes del Programa Sevilla 2030 destinados a siete municipios sevillanos para construir o renovar sus teatros municipales. Así, la inversión total movilizada estará destinada a Camas, con tres millones de euros; Estepa, con 5,2 millones; Guillena, con 3,9; Espartinas, con 4,7 millones; y Pilas con tres millones de euros, que construirán sus respectivos teatros municipales. Por su parte, Brenes adecuará como teatro el salón de usos múltiples con 1,9 millones y La Algaba terminará su teatro con 3 millones.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el presidente de la institución provincial, Javier Fernández, ha mantenido durante la jornada un encuentro en el Teatro de la Maestranza de la ciudad hispalense con los alcaldes de Camas, Víctor Manuel Ávila; Brenes, Jorge Barrera; Estepa, Antonio Jesús Muñoz; La Algaba, Diego Manuel Agüera; Guillena, Lorenzo Medina, y Pilas, José Leocadio Ortega, y con la alcaldesa de Espartinas, la vicepresidenta de la Diputación, Cristina Los Arcos, con quienes ha oficializado la entrega de estas subvenciones.

Al encuentro se han sumado los diputados provinciales de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, y de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ambos titulares de las áreas gestoras de esta iniciativa, y el director general del Teatro de la Maestranza, Javier Menéndez.

Al hilo, Fernández ha agradecido a los alcaldes de la provincia "por la coordinación y el esfuerzo para minimizar las consecuencias del tren de borrascas en Sevilla". A juicio del presidente, "hemos sido ejemplo de trabajo coordinado de todas las administraciones y de todas las instancias de emergencia y de seguridad, lo que influye en la ciudadanía, que espera que la cosa pública esté a la altura en estos casos y, si esto es así, la política va a volver a ponerse de moda".

"No se puede hacer cultura sin presupuestos. Además de la creación de infraestructura, desde la Diputación vamos a invertir este año 16 millones de euros, de los que seis millones van directamente transferidos a los ayuntamientos de la provincia para que cada uno, desde su autonomía local, pueda configurar una programación cultural propia, que responda a los gustos y las demandas de sus vecinos y vecinas, mientras que el resto financia nuestros programas y circuitos de producción propia", ha concluido Fernández.