Siete personas detenidas, dinero y mil plantas incautadas en seis registros en Sevilla capital

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a siete personas este miércoles, 22 de octubre, en la zona de Tres Barrios de Sevilla, dentro de la 'Operación Leda' en la que se han realizado seis registros domiciliarios que han concluido con la incautación de mil plantas, dinero y otros efectos de interés para las investigaciones.

En una declaración del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, remitida a los medios, ha confirmado que la operación ha continuado durante este jueves, 23 de octubre, con ocho nuevos registros domiciliarios. Todo ello, junto con un dispositivo de seguridad con "cierre y controles y puntos concretos de la barriada objetivo".

Toscano ha asegurado que la operación "sigue en curso" con la intervención de la Brigada de Policía Judicial (UDEV y Udyco) y diversas Unidades de Seguridad Ciudadana, como Unidad de Prevención y Reacción, Unidad de Intervención Policial, Unidades Especiales de Caballería, Guías Caninos y Subsuelo, Unidad de Atención al Ciudadano, Unidad de Seguridad y Protección. Además, de la participación de la Unidad Aérea de la Policía. En total, en el dispositivo del miércoles se desplegaron 160 agentes, aunque se ampliaron a 200 este jueves.

El subdelegado ha enmarcado esta operación dentro del "compromiso contra la criminalidad en general y con el narcotráfico en particula".

Asimismo, ha indicado que forma parte de una serie de operativos que la Policía Nacional "viene desarrollando desde hace tiempo". Entre ellos, la operación Vulcano, Eolo o Poda, en barrios que "precisan de una mayor intervención como el Cerezo, Polígono Norte, Polígono Sur o Torre Blanca", ha subrayado.