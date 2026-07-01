Siguen las labores de conservación en cubiertas, arbotantes y gárgolas de la Catedral de Sevilla

Labores de conservación en arbotantes de la Catedral de Sevilla - CATEDRAL DE SEVILLA

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Sevilla continúa los trabajos de conservación preventiva "en su envolvente". La intervención anual, desarrollada este año por Trabajos Verticales Tecnikaltura (Tecnika), incluye labores de revisión, limpieza y conservación en zonas de difícil acceso como cubiertas, paramentos exteriores, arbotantes, pináculos, cresterías, gárgolas y bajantes.

Estos trabajos permiten eliminar depósitos superficiales y vegetación germinada, revisar fachadas, retirar elementos con riesgo de desprendimiento y repasar los sistemas de evacuación de aguas.

Con esta intervención, la Catedral refuerza su compromiso con el mantenimiento y la protección continua de su patrimonio arquitectónico. No en vano, el pasado mes de marzo, era la peana de la copia del Giraldillo, que se halla en el atrio de la Puerta del Príncipe, la que se sometía a labores de restauración y limpieza, dentro de la citada intervención conservativa "del envolvente del pabellón".

Esas labores se iniciaron con el análisis de la réplica, realizada en 1998 en la Fundación Codina de Madrid, obra del escultor José Antonio Márquez Pérez. El estudio tiene un carácter preventivo, ya que no puede descartarse que en una futura revisión del original sea necesario su desmontaje temporal. En ese supuesto, la réplica ocuparía de forma provisional su lugar, de ahí la importancia de analizar la copia desde todos los puntos de vista, incluidos los mecánicos, para garantizar su correcto funcionamiento como veleta.

Asimismo, en abril, se instalaba un cajón de obras junto a la Giralda de cara al inicio de la intervención en su remate renacentista. Después de la ejecución de las fases anteriores --Cara Oeste (2017), Cara Sur (2018), Cara Este (2019), Cara Norte (2023) y Huecos y Balcones (2025)-- arranca ahora la sexta, dentro del proceso de restauración y consolidación del monumento.

El ámbito de actuación abarca el interior del Cuerpo de Campanas y se extenderá a todo el remate renacentista hasta los pies del Giraldillo, que no forma parte de esta intervención, ya que actualmente se encuentra en fase de estudio técnico y científico por parte de un grupo de trabajo constituido por el Cabildo Catedral de Sevilla.