Sindicatos advierten en Sevilla del "estado crítico" de ley de la dependencia y reclaman su cumplimiento y más personal

Sindicatos advierten del "estado crítico" de ley de la dependencia y reclaman su cumplimiento y más personal - CCOO Y UGT

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Sevilla y el Sindicato Provincial de Pensionistas de CCOO de Sevilla se han concentrado este martes con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora cada año el 1 de octubre, en la ciudad hispalense para advertir del "estado crítico" de la ley de dependencia, así como para reclamar "su cumplimiento" y el refuerzo de la plantilla dedicada a esta índole.

El secretario general del Sindicato Provincial de Pensionistas de CCOO de Sevilla, Ángel Gómez, y el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT, José Enrique Meléndez, han enmarcado en una nota que siete personas fallecen al día en la provincia de Sevilla "sin que se les haya prestado el servicio de atención a la dependencia que se les debería haber concedido".

Por ello, las centrales sindicales "reclaman el cumplimiento de la ley de dependencia y el refuerzo del personal de gestión", además de un plan de choque que permita bajar el tiempo medio de espera de atención a la dependencia.

Por último, han considerado "esencial la ampliación de plazas públicas en residencias, el aumento y la mejora de los servicios en los centros de participación activa o la atención a la soledad no deseada, entre otras cuestiones, para garantizar una vida digna para las personas mayores sevillanas".