Sindicatos agrarios piden en Sevilla al Gobierno que "defienda al campo andaluz" frente al acuerdo con Mercosur

Imagen de la tractorada por las calles de Sevilla convocada en la jornada de hoy en rechazo al acuerdo UE-Mercosur. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos COAG, UPA, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias han protagonizado este martes en Sevilla una tractorada que ha llegado hasta la Plaza de España desde diferentes puntos de la provincia en protesta por el acuerdo de Mercosur "y el resto de problemas que arrastra el sector agrario".

Según datos de los propios sindicatos, unos 400 vehículos han llegado a la capital andaluza sobre las 11,00 horas de este martes en el lugar donde se ubica la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, después de salir a las 8,00 horas desde Isla Mayor, Alcalá del Río, Carmona y Salteras.

Los cuatro sindicatos han coincidido en los "efectos negativos" del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur para el campo andaluz, poniendo el foco en la "competencia desleal" que supone con respecto a los productos locales. En esta línea, han pedido al Gobierno central que "defienda" al sector con medidas y "abriendo un diálogo con soluciones".

"El abandono de nuestra finca, que luego nos lamentaremos cuando Europa no sea sostenible alimentariamente por sí sola. Entonces, yo creo que esto lo tenemos que luchar, lo tenemos que pelear y lo tenemos que defender", ha subrayado el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Sevilla, Gabriel Cabello, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Por su parte, el secretario general de COAG Sevilla, Sebastian González, ha señalado que el acuerdo con Mercosur "va contra la agricultura y ganadería andaluza principalmente, porque somos las más productoras de España y las más productoras de Europa".

Asimismo, ha hecho referencia a los "recortes" de la PAC. "Tenemos sobre la mesa un recorte del 22%, que esto lo que va a suponer es que muchas explotaciones dejen de ser viables, unidos a esa incertidumbre que estamos viviendo cada vez más por catástrofes naturales", ha asegurado González.

Precisamente sobre los últimos fenómenos naturales, la secretaria general de UPA Sevilla, Verónica Romero, ha pedido a las administraciones "ayudas efectivas" para que "ningún municipio se quede atrás".

"Le pedimos a la Junta, a la Administración Central que nos eche una mano, que se ponga de nuestro lado y que no nos permita que esto pase, que no nos permita que haya un despoblamiento más de la provincia de Sevilla. Quien fija la población en el territorio es el agricultor y es el ganadero, es el medio rural", ha afirmado.

Para ello, la presidenta de Asaja Sevilla, María Morales, ha pedido "controles en frontera y origen" para garantizar que los productos importados cuenten con las condiciones exigidas europeas.

"Mirad la etiqueta. Si no es producto europeo, no se compra porque vienen productos con materias activas cancerígenas y tóxicas. No es que pueda entrar lo que quiera. Gobierno español, por favor, mira el campo", ha reafirmado.

La protesta ha tenido lugar en el día en que se debate en la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo la Cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur para los productos agrícolas.