Sindicatos condenan la agresión a un conductor de autobús en Sevilla con el método del 'mataleón'

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Sindical de Conductores (ASC) ha informado este miércoles de una agresión sufrida por un conductor de Tussam por parte de dos varones, que habrían empleado el método del 'mataleón', que consiste en abordar a la víctima de forma sorpresiva por la espalda y estrangularla durante unos segundos para provocarle una pérdida momentánea de consciencia.

En un comunicado, el sindicato recuerda que "hace poco más de un mes volvimos a sufrir dos agresiones" que dio lugar a la convocatoria de un paro laboral, "que fue suspendido ante el compromiso de la empresa y del alcalde de Sevilla de velar por la seguridad".

De su lado, el Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte (SITT) ha lamentado una agresión "que para la Justicia podría constituir un posible delito de homicidio frustrado". "La plantilla vivió este martes una jornada de consternación e impotencia, al ser conocedores de una brutal paliza a un conductor, que le produjo multitud de contusiones en cara y torso y un estrangulamiento hasta la pérdida parcial del conocimiento".

El colectivo había pedido a la empresa y al Consistorio que se sumaran públicamente a la condena --el alcalde ha condenado este acto. tal como remarcan fuentes municipales-- y "pongan a disposición del trabajador agredido todas las herramientas jurídicas para que los agresores no queden impunes". Asimismo, el sindicato ha instado al Gobierno local a que ponga en marcha "la consideración de Agente de la Autoridad" durante la prestación del servicio para los conductores urbanos de autobuses.