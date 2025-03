Sindicatos culminan en el Virgen del Rocío de Sevilla los encierros andaluces por el "desmantelamiento de la sanidad"

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT, Satse y CSIF han culminado este jueves la serie de encierros en centros sanitarios y asambleas informativas que han llevado a cabo en cada una de las provincias para denunciar "el deterioro de la sanidad". En este sentido, esta última jornada de protesta ha tenido como escenario el Edificio de Gobierno del Hospital Virgen del Rocío.

"Esto que está pasando aquí en Andalucía clama al cielo: la sanidad pública está que se cae. De los 20 puntos del Pacto de Primaria, se han cumplido solo dos. Por eso, vamos a seguir con una segunda fase (de protestas), en la que pedimos el apoyo de todos los partidos políticos y de mareas y asociaciones para una gran manifestación que vamos a hacer el día 5 de abril, que terminará en el Parlamento andaluz", ha afirmado José Sánchez Gámez, del Sindicato Andaluz de Enfermería Satse, en declaraciones a los medios.

"El presidente de la Junta, Juanma Moreno, está realizando un desmantelamiento de la sanidad pública andaluza. Ha dicho medias verdades, pues de los mil millones de subida en los presupuestos, 700 van para la privada y 400, para las farmacéuticas, con lo cual a la pública sigue sin subirle nada", ha añadido el dirigente sindical.

De su lado, CSIF ha afeado a la consejera de Salud que "no reconozca" dicho pacto y "que no lo vaya a cumplir, sobre todo la parte que toca a la carrera profesional, que no deja de ser algo importante para disminuir las brechas salariales con otras comunidades autónomas y dignificar las profesiones de todos los que trabajamos en la sanidad pública en Andalucía", ha asegurado Victorino Girela.

"Estamos soportando también la frustración del ciudadano, que, desgraciadamente, se siente maltratado por la sanidad y acaba pagándolo con los que tiene delante, con el que le pone la cara cada día y han subido las agresiones en el último año un 20%", ha abundado el representante de CSIF.

En esa línea se ha manifestado CCOO, que ha incidido en el "incumplimiento" del Pacto de Atención Primaria, "que no conlleva muchas cuestiones retributivas pero sí la mejora de la atención a la ciudadanía", ha señalado José Pelayo.

"La desesperación es de los profesionales y de los usuarios. Están absolutamente desesperados porque no tienen ni medios de trabajo ni reciben la atención que merecen, así como por la desmantelación del sistema sanitario público", ha abundado Antonio Macías, de UGT.

Por último, desde Marea Blanca consideran que "estamos claramente ante una estrategia de deterioro progresivo de los servicios públicos y que, con la excusa de la colaboración público-privada, se está enriqueciendo a la sanidad privada a expensas de los presupuestos públicos. Entonces, la sanidad pública se empobrece y efectivamente va disminuyendo su calidad asistencial", ha asegurado el portavoz de este colectivo en Sevilla, Sebastián Martín Recio.

RESPUESTA DE LA CONSEJERÍA DE SALUD

Desde la Consejería de Salud expresan el respeto a estas manifestaciones, "que nos sirven para revisar en qué podemos mejorar", al tiempo que recuerdan "todo lo que estamos haciendo para mejorar la sanidad que, según todos los indicadores, está mejor que hace seis años; sobre todo, en presupuesto, el mayor de la historia y con el menor porcentaje destinado a conciertos".

En este sentido, fuentes de la Consejería destacan que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), con más de 8,5 millones de usuarios, un 20% más que hace seis años, "hay más intervenciones quirúrgicas, con 300.000 cirugías más al año (+15,2% más), se atienden más consultas externas: 10,9 millones de consultas más (+19,7% más) y se realizan más pruebas diagnósticas: 7,9 millones de pruebas más (+5,9%)".

Desde el SAS destacan que se está cumpliendo con los acuerdos firmados con los sindicatos "en tiempo y forma", en un marco de diálogo y colaboración: "Cumplimos con la palabra dada". Asimismo, en el departamento de Salud informan de un nuevo encuentro con los sindicatos "con propuestas para seguir avanzando en soluciones a los principales retos que tiene el sistema sanitario público andaluz".

Por último, añaden las mismas fuentes, que se destinamos a Atención Primaria el 35% del presupuesto, "diez puntos por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la firmado en el Pacto con los sindicatos".