Sindicatos destacan la "tímida" bajada del paro en Sevilla y advierten de la precariedad y la brecha de género

Archivo - Una mujer se dispone a cruzar la calle Alfonso XII, a la altura de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han señalado este martes que la "tímida" bajada del paro en Sevilla "no acaba con la desigualdad que sufre el colectivo de trabajadores", al tiempo que han advertido de la precariedad y la brecha de género, a raíz de los datos correspondientes al mes de octubre publicados por el Ministerio y han reclamado un modelo productivo "más sólido" al respecto.

En este sentido, el desempleo descendió en la provincia "en apenas" 65 personas el pasado mes y en casi 11.000 con respecto al año anterior. De este modo, la provincia cerró con 146.085 personas paradas registradas (-0,04%). Aunque la tendencia interanual muestra una reducción de casi 11.000 personas desempleadas (-6,99%) respecto a 2024, el secretario de Empleo de CCOO de Sevilla advierte en una nota de prensa de que "la mejoría estadística no debe ocultar la persistencia de un mercado laboral profundamente desigual y precarizado".

El desempleo femenino representa el 63% del total (91.989 mujeres frente a 54.096 hombres), y continúa concentrándose en sectores como los servicios (más de 103.000 personas), donde la temporalidad y los bajos salarios siguen siendo estructurales. "Preocupa también el aumento del paro en la agricultura y la industria, con 115 y 173 personas más, respectivamente, así como el incremento del desempleo entre quienes buscan su primer trabajo".

Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social aumentó un 1,42% respecto al mes anterior, alcanzando 842.113 personas, "un dato positivo que, sin embargo, no compensa la pérdida de poder adquisitivo que sufren miles de familias trabajadoras por el encarecimiento de la vida y la debilidad salarial".

El secretario de Empleo de CCOO de Sevilla ha recordado que "la desigualdad laboral en la provincia se traduce también en desigualdad vital. Hay barrios donde la esperanza de vida es nueve años menor que en otros, y eso está directamente relacionado con la calidad del empleo, los ingresos y el tiempo disponible para vivir", ha añadido Lebrón.

"Desde CCOO exigimos políticas activas de empleo con perspectiva de género y juventud, inversión en servicios públicos y una apuesta real por el empleo digno y con derechos, como única vía para garantizar que el trabajo no sea un factor que acorte la vida, sino el punto de partida de una vida plena y justa", ha sentenciado el dirigente sindical.

'SEVILLA MANTIENE EL PULSO AL EMPLEO'

UGT Sevilla ha celebrado que el paro haya vuelto a bajar en la provincia durante el mes de octubre, "al contrario que en el resto de Andalucía y de España, donde el desempleo ha aumentado". Este comportamiento "confirma la buena evolución del mercado laboral sevillano, impulsado principalmente por la construcción y los servicios, y el crecimiento sostenido de la afiliación", destaca UGT en una nota de prensa.

"Pese a este avance, Sevilla sigue arrastrando problemas estructurales que frenan una mejora real del empleo, como la alta temporalidad, la precariedad y una tasa de paro todavía superior a la media nacional. El desempleo continúa concentrándose en el sector servicios, que agrupa más del 70% de las personas paradas, reflejando la falta de diversificación del tejido productivo", tal como afirma el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés.

El sindicato vuelve a poner el foco en la "brecha de género", ya que el paro femenino ha subido "levemente" mientras que el masculino ha descendido. A ello se suma que casi el 39% de las personas en desempleo no perciben ninguna prestación, "lo que incrementa la vulnerabilidad social en la provincia", subraya UGT.

Ginés ha afirmado que Sevilla necesita un cambio estructural que consolide un empleo "estable y digno", capaz de ofrecer "oportunidades reales a su población trabajadora: No podemos conformarnos con menos".

Asimismo, desde la organización sindical se muestra preocupación por la "persistente" siniestralidad laboral y se reclama un mayor refuerzo de la inspección y del cumplimiento efectivo de la normativa en prevención de riesgos laborales. "Solo con una apuesta firme por la industria, la innovación y el refuerzo de los derechos laborales podrá garantizarse un desarrollo sostenible, equitativo y con futuro para la població", concluye el comunicado.