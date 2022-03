Sindicatos de Sevilla piden aplicar la nueva reforma laboral:"No podemos descolgarnos de los buenos datos estatales"

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los dos grandes sindicatos de Sevilla --UGT y CCOO-- han exigido este miércoles al empresariado de la provincia que aplique la nueva reforma laboral "en toda su magnitud" para que Sevilla "no se descuelgue de los buenos indicadores laborales del conjunto del Estado". Ambas centrales consideran que ese texto normativo es "clave" para la recuperación económica.

Así lo han expresado a raíz de los datos del paro correspondientes al mes de febrero, que se han hecho público este miércoles, y que arrojan un aumento del desempleo en Sevilla en 444 personas, "que contrasta con el descenso del desempleo registrado a nivel estatal, en más de 11.000 personas", según destacan ambos sindicatos en sendos comunicados.

En la provincia, por sectores, el aumento del desempleo se sustenta en el ascenso del paro en la agricultura, los servicios y el colectivo sin empleo anterior. Por el contrario, febrero terminó con una bajada en industria y construcción.

Los datos de contratación tampoco son positivos, con casi 10.000 contratos rubricados menos, en concreto 9.912, que el mes anterior. Donde sí se refleja un aumento es en la contratación indefinida que, por primera vez en la última década, significa el 13,57% del total de contratos firmados.

En este sentido, el secretario de Comunicación de CCOO de Sevilla, José Manuel Torres, ha subrayado que el descenso de la temporalidad en la contratación es una "buena noticia". "No habíamos visto en la última década indicadores de contratación indefinida que superasen holgadamente el 10% pero, aun así, es imposible que estemos satisfechos cuando el dato de contratación indefinida en España casi alcanza el 22%".

Ante esta situación, Torres ha hecho un llamamiento al empresariado de la provincia de Sevilla "para que no se hagan los remolones y tengan responsabilidad ante el momento crucial que vive la economía y el empleo en la provincia". "Es el momento de mirar con luces largas y pensar en nuestra provincia, que no puede quedarse descolgada de los buenos indicadores a nivel estatal. No es de recibo que en el conjunto del Estado la contratación indefinida esté más de ocho puntos por encima de la contratación indefinida Sevilla", ha añadido.

"Es fundamental que la patronal aplique en toda su magnitud la reforma laboral que también avaló la CEOE para que Sevilla no vaya a remolque del conjunto del Estado y pueda ser vanguardia en creación y calidad del empleo", ha añadido el responsable de Comunicación de CCOO de Sevilla.

De su lado, en UGT destacan que 74.700 personas se hallan sin prestaciones, es decir, que el 39,27% de los sevillanos y sevillanas en paro se han quedado sin ayudas. Esto supone un leve descenso con respecto a enero de 2022. Además, el paro femenino es el que más crece y un total de 114.464 mujeres se encuentra en situación de desempleo en la provincia.

Para UGT Sevilla, según su secretario general, Juan Bautista Ginés, "es necesario seguir mejorando la calidad del empleo que se crea. La reforma laboral recientemente aprobada fruto del consenso entre agentes sociales y gobierno es una oportunidad histórica para acabar con la precariedad del mercado laboral".

"Es necesario poner en marcha políticas activas de empleo para acabar de una vez con el desempleo de larga y muy larga duración. Desde UGT queremos destacar la importancia de la aprobación de otra reivindicación sindical: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros, que nos igualará más a todos, fundamentalmente a las personas que trabajan en los sectores más precarios y que como se ha visto durante la pandemia, son trabajadores y trabajadoras esenciales" ha concluido Ginés.