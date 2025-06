Los sindicatos de Sevilla piden a Gaesco "una respuesta clara" al sector de gruístas de la construcción ante la huelga

SEVILLA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han recordado este sábado que han convocado para el próximo martes 24 de junio una jornada de huelga entre los operadores de grúa del sector de la construcción de Sevilla, marco en el que han reclamado a la patronal "una respuesta clara y soluciones" a las peticiones de mejora de los profesionales.

En su convocatoria de huelga, que abarca a unos 350 profesionales de la provincia de Sevilla, se reclama una subida del plus de gruísta acorde a "la responsabilidad técnica y humana del puesto", el reconocimiento de un plus de peligrosidad por la "exposición constante a riesgos laborales", un plus de rendimiento ajustado a la productividad exigida diariamente, la ampliación de la jornada intensiva "por salud física, mental y de conciliación" y una mejora retributiva "proporcional al esfuerzo y la especialización de la labor".

Además, los representantes sindicales del colectivo piden a la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco), que acceda a la jubilación a los 60 años "por la alta exigencia y desgaste que supone la labor".

El colectivo de gruístas, así, reclama "que se reconozca la dureza, responsabilidad y los riesgos del trabajo por las condiciones extremas del trabajo".

Ante esta convocatoria de huelga, el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) ha convocado una reunión de mediación para el día 23 de junio, la jornada previa a la convocatoria de huelga como tal.