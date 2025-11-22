Solicitada la suspensión de desalojo de once familias, con nueve menores, del barrio sevillano de Palmete

Concentración de Barrios Hartos y familias de Palmete afectadas por el desahucio a las puertas del Consistorio. - BARRIOS HARTOS

SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El desalojo que se cernía hasta hace unos días sobre once familias del barrio sevillano de Palmete queda en el aire después de que la entidad bancaria haya informado a la empresa pública de la vivienda que ha solicitado la "suspensión del lanzamiento" por el plazo máximo legal (60 días hábiles), y se haya comprometido, además, "a solicitar una ampliación de dicho plazo en caso de que resultara necesario".

Así lo indican a Europa Press fuentes municipales, que añaden que este viernes tuvo lugar una reunión entre representantes del banco y de Emvisesa acerca de la situación de las familias residentes en el inmueble en cuestión, ubicado en el número 54 de la calle Verdad.

Asimismo, y "atendiendo al interés común de las partes en encontrar una solución habitacional adecuada para las familias afectadas", Emvisesa, a través de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV), ha solicitado la "documentación pertinente" con el fin de analizar individualmente la situación de cada unidad familiar y "proponer una solución habitacional definitiva".

En este sentido, Barrios Hartos, junto a otras organizaciones sociales, se manifestaron este jueves frente al Ayuntamiento de Sevilla ante el desahucio previsto y para pedir al Gobierno local y a la Junta de Andalucía que "obliguen al banco que gestiona el inmueble a respetar las condiciones de las familias".

No obstante, desde el citado colectivo se asegura que aún no han recibido comunicación oficial al respecto y que, incluso, personal judicial han notificado a los vecinos, in situ, que las alegaciones "no son tenidas en cuenta por el Juzgado de Instrucción número 8".

En un comunicado, Barrios Hartos señala que los problemas entre una promotora, Emvisesa y el banco "no están por encima del derecho a una vivienda digna. Recordamos que accedimos a nuestros contratos por ser vivienda VPO".

Asimismo, subrayan que "no necesitamos alternativas habitacionales", dado que "tenemos casa, en un edificio que, además, sin ayuda de nadie, hemos tenido que cuidar por nuestra cuenta". Emvisesa "sabe desde el principio de nuestra situación, y no desde hace pocos días, como nos dijeron el pasado martes. A pesar de todo, celebramos y queremos confiar en la buena fe del personal de la empresa pública".

"Llevamos años deseando que el pleito se resuelva para que se regularice nuestra situación, a lo que el juez se ha negado una y otra vez, a pesar de los múltiples intentos por nuestra parte de personarnos en el procedimiento", concluye el comunicado.