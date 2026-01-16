Solucionada incidencia que interrumpió trenes entre Sevilla y Arahal y retrasó Media Distancia con Málaga, Cádiz y C1

Archivo - Un tren de Cercanías, como imagen de recurso. - RENFE - Archivo

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha dado por solucionada la incidencia en la señalización que a primera hora de este viernes, 16 de enero, interrumpía la circulación de trenes entre Sevilla y Arahal, con incidencia en la línea de media distancia Sevilla-Osuna-Málaga en ancho convencional.

Al respecto, cabe subrayar que provocaba retrasos en los trenes del núcleo de cercanías de la línea C1 de Sevilla (Lora del Río-Lebrija) y los trenes de media distancia Sevilla-Cádiz.

Así lo ha comunicado Adif en un mensaje publicado en sus redes sociales, consultado por Europa Press, asegurando que se ha restablecido la circulación entre Sevilla y El Arahal, por lo que los trenes recuperan "gradualmente" sus frecuencias de paso habituales.

Por su parte, Renfe, que ha confirmado en sus redes sociales, consultadas por esta agencia, que la incidencia ha sido solucionada, establecía a consecuencia del incidente un plan de transporte alternativo por carretera entre Sevilla y Arahal que afecta a la línea de media distancia Sevilla-Osuna-Málaga.