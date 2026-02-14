Estos son los cortes de tráfico y los desvíos de Tussam por el Maratón de Sevilla de este domingo

Archivo - Zurich Maratón de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado acerca de los cortes en el tráfico y los cambios en el recorrido de las líneas de Tussam con motivo de la celebración del Maratón de Sevilla, este domingo 15 de febrero. El horario de la carrera es de 8,30 horas en la Avenida de María Luisa hasta aproximadamente las 15,00 horas en el Paseo de las Delicias.

Desde el viernes, el Consistorio ha activado cortes por el montaje de la salida y la meta de la carrera. Según ha publicado en redes sociales, el Paseo de las Delicias está cortado hasta el domingo a las 19,00 horas. Se han habilitado desvíos por la Avenida de la Guardia Civil y Moliní.

Asimismo, la avenida de María Luisa está cortada hasta el domingo a las 19,00 horas con desvíos por la avenida del Cid y la avenida de Portugal.

Por otra parte, el dispositivo establece unos puntos de prohibición de estacionamiento. Desde el viernes no se puede aparcar en el Paseo de las Delicias desde la Glorieta de los Marineros hasta la avenida de la Guardia Civil.

A partir de este sábado tampoco se permite estacionar en la avenida Moliní, Guardia Civil y Las Razas. Asimismo, está prohibido en La Rábida, Chile, Uruguay, Isabel la Católica y Nicolás Alpériz. A esta lista se suma el Camino de los Descubrimientos e Ingeniero Luis Salvador, Cardenal Bueno Monreal y Manuel Siurot, Vib Arragel y Calatrava y el Parking frente al Rectorado.

En paralelo, el Ayuntamiento ha habilitado como puntos específicos de desalojo la plaza Duque de la Victoria (cruce Trajano), Torneo (cruce Pascual de Gayangos), República Argentina (cruce c/ Arcos), López de Gomara (tras Juan Díaz de Solís), José Laguillo y Kansas City (puntos señalizados).

El Consistorio ha señalado que se producirán cortes intermitentes durante todo el recorrido, y ha recomendado que la población se desplace en metro o Sevici durante la mañana del domingo.

AJUSTES EN TUSSAM

Ante la dificultad de circular por la mayor parte de sus recorridos, el próximo domingo día 15 de febrero las líneas 1, C1, C2, C3, C4 y C5 no prestarán servicio durante la prueba, entre las 8,00 y las 14,00 horas aproximadamente, la C5 hasta las 15:00 horas. Las líneas 40, 41 y 43 comenzarán el servicio a las 11,00 y el Tranvibús (TB1) a las 14,00 horas.

Otras líneas también suprimirán su servicio al paso de la carrera. Es el caso de las líneas 5, 25, 26, 30 y 31 entre las 8,00 y las 12,30 horas. Las líneas 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 20 entre las 8,00 y las 11,30 horas. También se suma la línea 21 entre las 8,00 y las 13,30 horas y el Metrocentro (T1) entre las 8,00 y las 13,00 horas.

La línea 2 estará limitada en Sor Francisca Dorotea de 8,00 a 11,30 horas y en Poeta Benítez Carrasco de 8,30 a 13,30 horas, la línea 3, desviada sin circular en su itinerario entre Paseo Colón y avenida Reina Mercedes de 11,30 a 14,00 horas, las líneas 10, 11, 12, 15 y 20 limitadas de 11,30 a 14,00 horas en calle Arroyo-Plaza Antonio Martelo (línea 16 desde las 8:00 horas)

Por otro lado, las líneas 22, 29, 38, 52, b4 estarán limitadas en Gran Plaza y desde las 12,30 horas en San Bernardo, la línea B3 conecta Santa Clara con Gran Plaza sin circular por San Pablo, las líneas 24, 27, 28 y 32 limitadas de 8,00 a 13,00 horas en Santa Justa y las líneas 34, 37 y CJ1, desviadas de 8,00 a 14,00 horas con limitación en glorieta Las Cigarreras.

La Línea Especial Aeropuerto (EA), de 8,00 a 11,30 horas estará limitada en Santa Justa y de 11,30 a 14,00 horas, con servicio Aeropuerto - Santa Justa - Plaza de Armas sin pasar por Prado. El resto de las líneas de la red mantendrán sus horarios, aunque durante la celebración de la prueba la mayoría de ellas sufrirán desvíos puntuales coincidiendo con el paso de los corredores.

Además, desde las 18,00 horas del viernes 13, con motivo del montaje de la salida/meta del Maratón, está cortada al tráfico el Paseo Las Delicias entre Glorieta Los Marineros y Cardenal Bueno Monreal, afectando a las líneas 3, 6, 34, CJ, CJ1 y A6 que efectuarán recorridos alternativos por avenida Portugal, La Borbolla y Bueno Monreal, en ambos sentidos.

MÁS DE 80 TRABAJADORES DE LIPASAM

Lipasam contará con un dispositivo especial formado por más de 80 trabajadores y 50 vehículos que recorrerá los más de 42 kilómetros de viales por los que discurrirán miles de personas entre atletas y público.

La empresa municipal de limpieza, destinará un servicio especial en horario de mañana y de tarde por todo el recorrido de la prueba, especialmente en la zona adyacente a la salida y meta, y a los puntos de avituallamiento.

Previamente, durante varios días, se están realizando tareas especiales a lo largo de todo el trazado de la prueba, como son: desbroces, retiradas de pintadas, mantenimiento de contenedores y papeleras y otras actuaciones de limpieza.

Con el objetivo de conseguir también que la responsabilidad con la limpieza sea un valor más de esta carrera, Lipasam colocará por todo el recorrido contenedores para distintas fracciones, centralizándose en la salida y meta, en los puntos de avituallamientos y en Fibes, este último para dar cobertura también a la feria del Zurich Maratón de Sevilla.

El objetivo es fomentar la recogida selectiva de residuos, tanto en el recorrido de la carrera como en las actividades paralelas que se realizan en la ciudad.

5K BREAFAST

Este sábado se celebra la 5k Breakfast Maratón de Sevilla 2026 que saldrá a las 9,30 horas del Parque de María Luisa, donde también se ubica la meta, una prueba que se dará por finalizada a las 10,30 horas.

Durante la jornada del sábado se celebra, como previa del Zurich Maratón de Sevilla, esta carrera homologada de 5 kilómetros que va a contar con la participación de cerca de 3.000 corredores, una prueba que discurre por el Parque de María Luisa y aledaños en la que los participantes hacen el último entrenamiento de calidad antes del maratón y que va a contar con destacado listado de atletas de élite.

Tiene su salida en el interior del Parque de María Luisa, concretamente en la Plaza América. Su recorrido se realiza por las calles siguientes: Plaza América, Paseo las Delicias, Avenida la Palmera, Avenida Cardenal Ilundain, Avenida Manuel Siurot, Avenida la Borbolla, Avenida Portugal, Glorieta San Diego, Avenida Isabel la Católica (vía más lejana a la Plaza España), Glorieta Aníbal González, Plaza España, Avenida Isabel la Católica (vía más lejana a la Plaza España), Glorieta Covadonga, Avenida de Don Pelayo, Plaza América (vuelta completa a la Plaza). La meta se encuentra en el interior del Parque de María Luisa, concretamente en la Plaza América.

Se autoriza el corte al tráfico rodado parcial en el día de celebración desde las 08:50 horas hasta las 10:40 horas del sábado día 14 de febrero de 2026 en las siguientes vías: Glorieta de los Marineros, Glorieta de San Diego, La Rábida, Plaza Don Juan de Austria, Avenida Molini - Paseo las Delicias - Glorieta Méjico - Avenida Guardia Civil, Avenida la Palmera - Calle Cardenal Bueno Monreal, Calle Chaves Rey - Avenida la Palmera, Avenida la Palmera - Calle Páez de Ribera - Calle Cardenal Ilundain, Calle Cardenal Ilundain - Avenida Manuel Siurot , Avenida Manuel Siurot - Calle Gustavo Gallardo, Avenida Manuel Siurot - Calle Cardenal Bueno Monreal, Avenida Manuel Siurot - Calle Colombia , Avenida la Borbolla - Calle Felipe II, Avenida la Borbolla - Calle Brasil, Avenida la Borbolla - Calle Montevideo, Avenida la Borbolla - Calle las Cruzadas, Avenida Portugal y Avenida la Borbolla.