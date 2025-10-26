La soprano lusa Rita Marques, ganadora de la XXI edición del Certamen de Nuevas Voces Ciudad de Sevilla

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La soprano portuguesa Rita Marques es la ganadora de la XXI edición del Certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilla, el concurso internacional de talento lírico auspiciado por la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera y el Teatro de la Maestranza.

La intérprete lusa se impuso ante los ocho finalistas que se medían este pasado sábado, dando cuenta de una gran versatilidad con sus interpretaciones de ópera y zarzuela. Además del galardón, valorado en 3.000 euros y una contratación artística en el Espacio Turina la próxima temporada, Marques obtuvo el Premio Especial del Público, el Premio Especial Círculo de Labradores y Propietarios, y la invitación a realizar un recital en la Asociación Wagneriana de Madrid, tal como ha informado el Teatro Maestranza en una nota.

El segundo premio Real Maestranza de Caballería, valorado en 2.500 euros recayó sobre la soprano española Patricia Rijnhout, que también se hizo con los premios especiales de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y de la Fundación Victoria de los Ángeles.

La mezzo colombiana Paola Leguizamón y el tenor cubano Andrés Sánchez Joglar obtuvieron ex aequo el tercer premio, Voz Lírica ASAO. Los finalistas estuvieron acompañados por los maestros pianistas Ricardo Francia y Romolo Saccomani. Presentada por el divulgador, podcaster y colaborador de RNE Clásica, Javi Alonso, la gala final contó con la actuación sorpresa de Soraya Méncid, ganadora del certamen en 2024, acompañada al piano por Manuel Navarro.

El jurado experto de este año estuvo compuesto por personalidades de la interpretación, la dirección de escena, la dirección de orquesta y la programación de espacios escénicos: Rino Carrieri (Fondazione Paolo Grassi) Marc Busquets (Fundación Victoria de los Ángeles) Conchi Moyano (LittleOpera Festival Zamora) Jordi Tort (ROSS Sevilla) Francisco Soriano (Festival de Ópera de Sevilla) Fernando Sans (director de la Revista Ópera Actual); la directora de escena Susana Gómez (Teatro del Retiro) el barítono Dietrich Henschel, la soprano Nicola Beller Carbone, el director de orquesta y profesor del Conservatorio de Brescia, Pierangelo Pelucchi, el director de orquesta Juan García Rodríguez y el director de producción artística del Maestranza, Augusto Techera, completaron el panel de este Jurado, presidido por Javier Menéndez, director del Teatro de la Maestranza.

Con 21 ediciones, el concurso internacional de la ASAO promueve la cultura de la ópera entre los jóvenes mediante la promoción y apoyo a las carreras líricas emergentes, y ha supuesto un trampolín en la carrera de voces ya consolidadas, como Leonor Bonilla, Berna Perles o Damián del Castillo entre otros.

Desde su puesta en marcha hace ahora 20 años, el certamen cuenta con la complicidad y la colaboración total del Teatro de la Maestranza, que abre oportunidades profesionales para los finalistas a través de acciones como el Premio Especial que lleva su nombre, y que da al concursante la oportunidad de trabajar en próximas temporadas líricas.

La ASAO ha reforzado sus lazos con instituciones encomendadas a la formación y el desarrollo profesional de las nuevas voces, como la Fundación Victoria de los Ángeles, y ha emprendido una nueva vía de trabajo con la Fondazione Paolo Grassi para proporcionar a los participantes del Certamen Nuevas Voces oportunidades de formación y empleo en la la prestigiosa Accademia del Bel Canto Roberto Celetti, vinculada al Festival Della Valle D'Itria de Martina Franca

El Teatro de la Maestranza es la sede permanente del Certamen y "apoyo fundamental" para la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera desde sus inicios, en 1990. "Estandarte cultural en la ciudad de Sevilla", dedica numerosos recursos en la promoción de oportunidades para jóvenes talentos y para acercar la ópera a nuevas audiencias.

Cuenta con la colaboración de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ROSS, La Accademia del Belcanto Roberto Celletti- Fondazione Paolo Grassi, la Fundación Victoria de los Ángeles, la Fundación La Caixa y la asociación Wagneriana de Madrid.