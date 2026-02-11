Subdelegación destaca que los sevillanos podrán solicitar al Gobierno ayudas por el temporal

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, atiende a los medios de comunicación - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha destacado que el Gobierno de España ha iniciado este martes la activación del paquete de ayudas destinado a paliar los daños provocados por las sucesivas borrascas y temporales que han afectado a la provincia desde el mes de noviembre del pasado año 2025.

El subdelegado, Francisco Toscano, ha señalado que esta decisión del Consejo de Ministros va a permitir que los sevillanos afectados por episodios como la borrasca Claudia, la borrasca Emilia, las intensas lluvias de diciembre o las inundaciones registradas estos últimos días puedan acceder a diferentes líneas de apoyo.

El Gobierno de España ha abierto así la vía para solicitar ayudas tanto para bienes personales como negocios e infraestructuras municipales. Además, se prevén la posibilidad de beneficios fiscales, medidas laborales y actuaciones de emergencia para agilizar las obras de reparación.

"Este es un primer paso que vendrá acompañado en próximas fechas de medidas específicas y más concretas. Las emergencias acaban pero la gestión continúa y estas ayudas son parte del trabajo que desde la Administración General del Estado se ha puesto al servicio de la ciudadanía", ha destacado Toscano.