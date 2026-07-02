El subdelegado del Gobierno en Sevilla destaca la bajada del paro por quinto mes consecutivo con 1.835 personas menos

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha valorado positivamente los datos del paro del mes de junio presentados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno central, que reflejan que un total de 1.835 personas han salido de los registros del paro en el último mes en Sevilla.

En un comunicado, la Subdelegación ha indicado que este dato sitúa la tasa de desempleo en la provincia en un el 13,69 % frente al 15,4 % del mismo periodo hace un año. Junio sería así el quinto mes consecutivo de descenso del paro, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En este sentido, Toscano ha valorado que este resultado es fruto de las medidas adoptadas por el Gobierno de España en materia sociolaboral y "el esfuerzo de empresarios y trabajadores". "Están permitiendo que el mercado laboral sevillano se consolide y mejore datos mes tras mes".

La cifra total de parados se sitúa actualmente en 133.003 personas, de las que 83.103 son mujeres y 49.900 hombres. La mejora en datos absolutos ha sido mayor en el caso de las mujeres en el último mes, con casi un millar que han abandonado las listas del paro. Aun así, el paro femenino casi dobla al masculino, con el 18,53 por ciento frente al 9,54 por ciento.

El desempleo se mantiene en caída desde febrero, cuando bajó un 0,22 por ciento, en marzo el descenso fue del 8,69 por ciento, en abril del 9,15 por ciento y en mayo del 1,36 por ciento. El año había comenzado con un incremento del paro del 1,68 por ciento en enero.

En la comparativa interanual, la provincia de Sevilla refleja un mejora del desempleo del 9 por ciento en comparación con junio de 2025, lo que se traduce en 13.152 personas.

Por sectores, el paro ha subido en mayo en medio punto porcentual en la agricultura, que con el 15,20 por ciento de tasa de desempleo está tres puntos mejor que hace un año, cuando llegó al 18,22 por ciento. El resto de los sectores han mejorado el último mes, destacando los servicios, con 1.335 personas menos en las listas del paro.

El número de colocaciones de demandantes creció en junio un 8,93 por ciento respecto a mayo y el porcentaje de colocaciones gestionadas por las oficinas públicas de empleo fue del 4,64 por ciento sobre el total de colocaciones.