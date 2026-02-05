Un taller de CSIC en Sevilla por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia destacará la labor de investigadoras

La Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de divulgación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), celebrará, un año más, el 11F, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con una actividad que destacará la labor de investigadoras que trabajan en centros e institutos de este centro en Andalucía.

La actividad 'Pregunta a Científicas' es una iniciativa que busca fomentar la visibilidad de la mujer en el ámbito de la investigación y ofrecer referentes femeninos en las generaciones más jóvenes. En este encuentro, cuatro investigadoras mostrarán cómo la ciencia ayuda a comprender el mundo, mostrando cuáles son los descubrimientos en los que han participado y cuáles son las investigaciones que están desarrollando en la actualidad, explica CSIC en un comunicado.

El público, niños y niñas de entre 8 y 10 años, tendrá la posibilidad de conocer de cerca en qué consiste su trabajo y cómo es su día a día. Además, podrán plantearles todas las preguntas que deseen. "Se crea así un clima que fomenta la curiosidad científica, la inspiración y que contribuye a despertar vocaciones científicas, especialmente entre las niñas, en distintos campos de conocimiento".

En esta ocasión, la actividad se centrará en cuatro disciplinas científicas: sociología, ecología, química y astronomía, gracias a la participación de cuatro investigadoras: Emma Lancha; Inés Sánchez; Águeda Sánchez y Alicia Pelegrina.

Enma Sánchez es investigadora del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), en Córdoba, y especialista en participación ciudadana y democracia. Estudia la contribución social en la toma de decisiones en temas de relevancia como el clima o la igualdad. Asimismo, investiga sobre el funcionamiento de las asambleas ciudadanas con una misión muy clara: que todas las voces sean escuchadas.

Inés Sánchez Donoso, ecóloga, es investigadora de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y especialista en conservación de aves. Estudia la genética, la ecología y el comportamiento de estos animales, especialmente de la codorniz común. Su máxima es entender la naturaleza para lograr la protección de las especies y sus ecosistemas.

Por su parte, Águeda Sánchez, química, es investigadora del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS) y especialista en química ambiental y reciclaje de residuos. Entre sus logros, se encuentra el desarrollo de una herramienta capaz de transformar cáscaras, ramas y huesos de frutas en filtros para limpiar el agua contaminada. Su mayor objetivo es dar a conocer entre la población el papel de la química en la protección del medio ambiente y del agua.

Por último, Alicia Pelegrina, astrónoma, es investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), en Granada, y se encarga de estudiar las estrellas y el universo, mostrando cómo la luz de las ciudades puede esconder los secretos del cielo nocturno. Su misión se centra en el cuidado del cielo, protegiéndolo, especialmente, de la contaminación lumínica.

A esta actividad le sigue una visita guiada por 'El pasillo de las profesiones', una muestra de la Casa de la Ciencia de Sevilla enfocada en dar a conocer todas las salidas profesionales que tienen las carreras científicas, desde las más conocidas a las más peculiares. Gracias a esta actividad, el alumnado puede descubrir cómo se aplica la ciencia en ámbitos muy distintos, conocer perfiles profesionales reales y comprender que la investigación abre puertas a múltiples caminos.

Esta experiencia complementa el encuentro con las científicas y ayuda a que niños y niñas visualicen su futuro en la ciencia de una forma cercana, motivadora y llena de posibilidades.

