Un taller de CSIC en Sevilla por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia destacará la labor de investigadoras

Una investigadora en una actividad con escolares en la Casa de la Ciencia. - CSIC

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de divulgación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), celebrará, un año más, el 11F, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con una actividad que destacará la labor de investigadoras que trabajan en centros e institutos de este centro en Andalucía.

La actividad 'Pregunta a Científicas' es una iniciativa que busca fomentar la visibilidad de la mujer en el ámbito de la investigación y ofrecer referentes femeninos en las generaciones más jóvenes. En este encuentro, cuatro investigadoras mostrarán cómo la ciencia ayuda a comprender el mundo, mostrando cuáles son los descubrimientos en los que han participado y cuáles son las investigaciones que están desarrollando en la actualidad, explica CSIC en un comunicado.

El público, niños y niñas de entre 8 y 10 años, tendrá la posibilidad de conocer de cerca en qué consiste su trabajo y cómo es su día a día. Además, podrán plantearles todas las preguntas que deseen. "Se crea así un clima que fomenta la curiosidad científica, la inspiración y que contribuye a despertar vocaciones científicas, especialmente entre las niñas, en distintos campos de conocimiento".

En esta ocasión, la actividad se centrará en cuatro disciplinas científicas: sociología, ecología, química y astronomía, gracias a la participación de cuatro investigadoras: Emma Lancha; Inés Sánchez; Águeda Sánchez y Alicia Pelegrina.

Enma Sánchez es investigadora del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), en Córdoba, y especialista en participación ciudadana y democracia. Estudia la contribución social en la toma de decisiones en temas de relevancia como el clima o la igualdad. Asimismo, investiga sobre el funcionamiento de las asambleas ciudadanas con una misión muy clara: que todas las voces sean escuchadas.

Inés Sánchez Donoso, ecóloga, es investigadora de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y especialista en conservación de aves. Estudia la genética, la ecología y el comportamiento de estos animales, especialmente de la codorniz común. Su máxima es entender la naturaleza para lograr la protección de las especies y sus ecosistemas.

Por su parte, Águeda Sánchez, química, es investigadora del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS) y especialista en química ambiental y reciclaje de residuos. Entre sus logros, se encuentra el desarrollo de una herramienta capaz de transformar cáscaras, ramas y huesos de frutas en filtros para limpiar el agua contaminada. Su mayor objetivo es dar a conocer entre la población el papel de la química en la protección del medio ambiente y del agua.

Por último, Alicia Pelegrina, astrónoma, es investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), en Granada, y se encarga de estudiar las estrellas y el universo, mostrando cómo la luz de las ciudades puede esconder los secretos del cielo nocturno. Su misión se centra en el cuidado del cielo, protegiéndolo, especialmente, de la contaminación lumínica.

A esta actividad le sigue una visita guiada por 'El pasillo de las profesiones', una muestra de la Casa de la Ciencia de Sevilla enfocada en dar a conocer todas las salidas profesionales que tienen las carreras científicas, desde las más conocidas a las más peculiares. Gracias a esta actividad, el alumnado puede descubrir cómo se aplica la ciencia en ámbitos muy distintos, conocer perfiles profesionales reales y comprender que la investigación abre puertas a múltiples caminos.

Esta experiencia complementa el encuentro con las científicas y ayuda a que niños y niñas visualicen su futuro en la ciencia de una forma cercana, motivadora y llena de posibilidades.