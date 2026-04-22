Los talleres 'Life in plastic is NOT fantastic' continuarán en Alcalá (Sevilla) en mayo con sesiones familiares

La delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Luisa Campos. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la Delegación de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, ha completado la primera fase de los talleres de sensibilización sobre el uso de plásticos de un solo uso en los centros educativos CEIP Antonio Machado y CEIP Puerta de Alcalá. El programa continuará durante el mes de mayo con una segunda fase con dos sesiones dirigida a las familias, consideradas como elemento clave para consolidar cambios reales en los hábitos cotidianos.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Alcalá en una nota, la iniciativa, enmarcada en el proyecto europeo 'Not Planet B' del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional y desarrollada por la entidad Ecoherencia con el apoyo de la Diputación de Sevilla, ha implicado a alumnado de 5º y 6º de primaria a través de sesiones prácticas y participativas centradas en el impacto ambiental del plástico y en la necesidad de incorporar hábitos de consumo.

Durante esta primera fase, los escolares han trabajado contenidos teóricos y experimentales, abordando cuestiones como el ciclo de vida de los plásticos, su tiempo de descomposición o el destino final de los residuos. Además, se ha introducido una metodología de observación directa que permitirá dar continuidad al proyecto en el ámbito doméstico.

A través de estos talleres, se propondrá a los hogares el registro del uso de plásticos de un solo uso durante una semana, cuyos resultados serán posteriormente analizados para plantear alternativas viables y sostenibles.

Por su parte, la delegada del área, Luisa Campos, ha destacado que "este tipo de proyectos permiten avanzar desde la concienciación hacia la acción, implicando a toda la comunidad educativa en un proceso real de cambio". Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por políticas ambientales útiles, centradas en la educación, la corresponsabilidad y la adopción de hábitos sostenibles que contribuyan a construir una ciudad más comprometida con su entorno.