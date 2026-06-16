El Teatro de la Maestranza y el Banco Santander renuevan en Sevilla su acuerdo para "fortalecer" el ámbito cultural

Acuerdo entre el Teatro de la Maestranza y el Banco Santander - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza y Banco Santander han renovado su acuerdo de colaboración a través de un convenio suscrito por el director territorial de Banco Santander en Andalucía, Manuel de la Cruz, y el director general del Teatro de la Maestranza, Javier Menéndez.

Ambos han destacado "la importancia de mantener y fortalecer la colaboración entre el sector cultural y el tejido empresarial para seguir promoviendo proyectos de excelencia artística y de impacto social", según consta en una nota emitida en conjunto por ambas entidades.

La renovación de este acuerdo pretende consolidar "la vinculación de Banco Santander con una de las principales instituciones culturales del sur de Europa" y poner de manifiesto "el compromiso de la entidad financiera con el desarrollo cultural, la creación artística y el acceso de la ciudadanía a una programación de primer nivel".

A través de alianzas como esta, el Teatro de la Maestranza seguirá ofreciendo "una programación de excelencia que reúne cada temporada a miles de espectadores en torno a la ópera, la danza, la música y las grandes producciones escénicas".