El Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá el primer concierto de la nueva edición del ciclo Alternativas de Cámara

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla, en colaboración con Juventudes Musicales de Sevilla, ha programado 'La Romántica' para el próximo miércoles, 19 de noviembre, un dúo de canto y piano interpretado por Soraya Méncid y Manuel Navarro sobre una historia que "realiza un recorrido por la figura de la mujer en el Romanticismo", en el marco de la nueva edición del ciclo Alternativas de Cámara, una propuesta que presenta cuatro conciertos "como puertas de entrada a diferentes universos sonoros, guiados por jóvenes talentos con proyección".

Según ha informado el Teatro en una nota, la obra comienza con un estilo musical "que resplandece en esta época" y que se encuentra "muy relacionado con la figura femenina, con su delicadeza y su permiso solo para ciertas interpretaciones".

Tal y como ha detallado el Teatro de la Maestranza hispalense, la canción permite explorar "el mundo de la creación a través de este género". Asimismo, con el "icono de la chanson", Fauré, comienza la primera parte "más camerística" junto a autoras francesas como Viardot, Chaminade y Boulanger, una primera parte que contrasta con el lirismo de la ópera romántica de la segunda sección de este concierto, donde "nos adentramos en arias de grandes compositores del Romanticismo musical" para explorar el papel de la mujer enamorada que aparece "en todas esas historias de amor que nos cuenta la ópera", todo ello frente a una mujer "más pícara" y empoderada que se aleja más de este amor romántico y "nos acerca a su vida y a su poder de decisión en ella".

En contexto, la soprano lírica ligera onubense Soraya Méncid ha sido ganadora del primer premio del Concurso Internacional Nuevas Voces Ciudad de Sevilla 2024. Titulada en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla de la mano de la soprano Rosa de Alba, ha podido nutrirse de "grandes profesionales" de la talla de Bayón, Mena, Aragón, Genaux, Aransay, Estrada o Pelucchi, entre otros.

Por su parte, el maestro correpetidor y pianista sevillano Manuel Navarro inició sus estudios de música a los seis años y se graduó "con máxima calificación y honores" en la especialidad de Pianista Solista en el Conservatorio Superior de Música 'Manuel Castillo' de Sevilla con el Maestro Enrique López Herreros.