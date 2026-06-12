El Teatro de la Maestranza de Sevilla comienza este lunes la venta de localidades para la próxima temporada

Archivo - Imagen de archivo de la fachada principal del Teatro de la Maestranza. En Sevilla, (Andalucía, España), a 05 de junio de 2020. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza abrirá a través de su página web y sus taquillas a partir del próximo lunes, 15 de junio, a las 10,00 horas, la venta de localidades para todos los espectáculos programados para la nueva temporada 2026-27, con la excepción del Proyecto 'LUNA', los preestrenos para jóvenes y las funciones dirigidas a los centros educativos.

Según ha detallado el teatro en una nota de prensa, aunque se inicia la venta de localidades sueltas, el público podrá seguir disfrutando de las distintas modalidades de abono y del Paquete Mixto, que permite seleccionar una combinación de espectáculos de la temporada con un diez por ciento de descuento.

Además, se mantienen los beneficios asociados a los abonos temáticos de Ópera, Danza y Gran Selección, una opción pensada para quienes desean disfrutar de la programación del Teatro de la Maestranza con condiciones especiales y mayor fidelidad a la temporada.

Asimismo, los espectáculos dirigidos a los centros educativos podrán solicitarse a partir del lunes, 28 de septiembre, a las 10,00 horas, a través del formulario habilitado en la página web del Teatro.