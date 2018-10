Telefónica prevé invertir 2.500 millones en cinco años en Andalucía

Actualizado 26/02/2015 17:35:40 CET

Telefónica prevé invertir en los próximos cinco años 2.500 millones en Andalucía, según ha anunciado el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, cifra global de la que un 30 por ciento -750 millones-- se verían condicionados por los cambios que establezca el regulador en materia de fibra óptica a nivel nacional y que supondría la generación de 9.000 empleos directos, indirectos e inducidos.

Gilpérez ha expresado el "especial compromiso" y "apuesta real" de la compañía con la comunidad, de forma que espera que Andalucía "sea le referencia digital europea" y sea "un referente tecnológico", de manera que "los europeos quieran venir a Andalucía no sólo a veranear sino por sus redes y sus industrias, que vengan a producir".

En una conferencia en el Club Antares en Sevilla, Gilpérez ha precisado que "para ello necesitamos esas capacidades y necesitamos crear mejores infraestructuras fijas y las mejores móviles". Ha precisado que entre 2010 y 2014 Telefónica ha invertido en Andalucía unos 1.200 millones de euros y en 2015 está previsto invertir cerca de 300 millones de euros, especialmente en construcción de redes.

En ese punto, indica que esa inversión para este año está condicionada a la regulación sobre fibra óptica, y apunta que "es necesario que el regulador entienda que creemos en esa inversión y que necesitamos un marco estable para poderlo realizar, pues en un marco que no tenga estabilidad no podremos invertir ese dinero que tenemos previsto". Ha precisado que en España hay 30.000 empleos directos, mientras que en Andalucía Telefónica tiene 3.000 empleos directos y 4.000 indirectos.

Asimismo, precisa que en Andalucía "en 2014 multiplicamos por 1,6 los hogares que pueden tener fibra óptica respecto a 2013". Asimismo, la cobertura 3G ha aumentado su superficie un 20 por ciento en relación con 2013, mientras para el 4G el incremento ha sido del 70 por ciento en Andalucía respecto a 2013.

Gilpérez ha resaltado que Andalucía "es la región con mayor porcentaje de internautas, con una tasa de conexión a Internet en el hogar en 2014 que alcanza el 72,7 por ciento, y el 74 por ciento ha accedido a Internet en el último año". En ese sentido, se ha mostrado "optimista" con el futuro de Andalucía, puesto que "una región que no se digitalice está abocada al fracaso y al deterioro progresivo".

"Andalucía será un caso único en Europa, pues estamos haciendo programas especiales de despliegue, estamos intentando mejorar todo el tejido industrial y empresarial", ha añadido este directivo, quien resalta el especial desarrollo en materia de infraestructuras.

Ha citado proyectos como las 'smart cities' o ciudades inteligentes, proyectos tecnológicos como el centro I+D de Granada, tecnologías 'fiware', aplicaciones específicas como líneas de gestión de aparcamientos o proyectos como el 'Open Future'. "Andalucía es la primera región de España en términos de emprendedores y programas 'Open Future'", ha añadido Gilpérez, quien resalta la colaboración con las universidades.

Gilpérez ha aludido a los resultados del ejercicio 2014 publicados el pasado miércoles, de los que destaca que "los resultados de Telefónica España en 2014 han supuesto un punto de inflexión en la transformación de la compañía, reflejando una gradual recuperación de los ingresos", de manera que "la evolución de los ingresos en 2014 junto a los buenos resultados comerciales en un contexto macroeconómico y competitivo más favorable, permiten apostar por la vuelta al crecimiento de ingresos".

Ha apuntado que a finales de 2014, la compañía se convierte en líder del mercado de televisión de pago con 1,9 millones de clientes, con lo que se multiplica por tres. En ese punto, ha dejado claro que Telefónica "aprovechará el 'know how' de Canal Plus y va a utilizar todo el talento de esa televisión para convertirla en la mejor televisión de este país".

"Estamos viendo la luz en 2014 y estamos en un punto de inflexión, por lo que esperamos crecimiento para 2015", asevera Gilpérez, quien insiste en que "estamos ante la revolución digital, que será clave y capital para la economía del siglo XXI".

No obstante, reconoce que "la revolución digital está por hacer" por lo que "necesitamos de redes capaces de cursas esos tráficos y esas necesidades y dar servicio a lo que demandan los españoles, en un mundo cada vez más conectado".

"Si queremos ser más eficientes y mas productivos necesitamos usar ese tipo de herramientas, que no viene solo del lado de la mejora y de la rapidez e innovación, sino de la capacidad de crear nuevas fuentes de generación de ingresos", ha aseverado Gilpérez, quien apunta como principal revulsivo las mejoras de las redes de fibra óptica y el despliegue de nuevas redes.

Apunta que Telefónica "no es ajeno a ese 'boom' digital" y ha recordado los diversos hitos de la compañía, de forma que actualmente "trabajamos intensamente en la creación de redes de fibra, hemos llegado a ser los más grandes de Europa, por delante de la siguiente, Francia".

"Tenemos el compromiso de ayudar al progreso de España, para mejorar la productividad y la eficiencia, y los servicios digitales mejoran a todos los sectores", ha indicado este directivo de Telefónica, que insiste en que la compañía "está invirtiendo y creando valor para España, pues el país nos necesita y queremos tener un país mejor y más competitivo".

En ese punto, ha insistido en que "la regulación debe entender que ese modelo es el camino por el que hay que apostar", tras lo que ha dejado claro que las redes que posee Telefónica "no se han heredado del monopolio, lo hemos construido con el dinero de los accionistas, no heredamos del pasado".

"Estamos convencidos de que la verdadera diferenciación se construye con tus capacidades, la diferenciación en los despachos del regulador no se consigue de ninguna manera", ha indicado Gilpérez, para el que "la diferenciación debe estar basada en la inversión y el modelo de regulación debe basarse en invertir, defendemos eso, es la mejor forma de hacer mucho mejor el país".

Agrega que "no sólo debemos invertir en redes, sino en servicios, y hay mucho por hacer", tras lo que ha explicado que en este momento hay una consulta regulatoria, pero no hay decisión del marco regulatorio".

En ese punto reconoce que Telefónica ha ajustado y adaptado el ritmo inversor, pasando de 4,5 millones de unidades inmobiliarias previstas a 3,6 millones. "No queremos congelar, queremos desarrollar la fibra, pues es la forma más sensata de desarrollar este país", asevera el directivo de Telefónica, quien precisa que se han ajustado inversiones en un 35 por ciento para este año.

No obstante, ha asegurado que "cuando la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) se pronuncie lo volveremos a potenciar y aceleraremos y recuperaremos ese millón de unidades inmobiliarias en el momento en que la CNMC dictamine".

En ese punto, ha recordado que "estamos en un país de pleno derecho, no en una república bananera, por lo que el regulador decidirá en el marco de sus atribuciones, con todos los elementos, en una decisión complicada", de forma que "lo que dictamine el regulador nosotros vamos a seguirlo a pies juntillas, y vamos a competir con las reglas del juego que nos marquen, e incluso en esas reglas del juego vamos ser lideres".

Reconoce que existe "cierta incertidumbre" sobre la posición del nuevo regulador europeo, que tiene que tomar decisiones. En ese punto, tras insistir en que "la inversión es el mejor camino", reconoce que "no sabemos si el regulador europeo coincide o no con ese camino", una incógnita que cree que se despejará a finales del primer trimestre o inicios del cuarto mes. "Somos el mercado pionero y mas grande, y Europa querrá tomar una decisión clara porque será el primer país", ha añadido.