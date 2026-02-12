Temporal deja la pérdida "casi total" de la remolacha y unas 200 hectáreas afectadas de cebollas y zanahorias en Sevilla

Invernaderos de Flores de Lebrija S.L con destrozos causado por la última borrasca. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los efectos de las últimas borrascas en la provincia de Sevilla continúan presentes en el campo. Los sindicatos agrarios aseguran que "aún quedan" zonas anegadas por el agua y hablan de "grandes daños" mientras terminan de recoger toda la información para hacer balance y pedir ayudas a las administraciones.

Mientras se terminan valorar los daños, el sindicato COAG Sevilla ha avanzado que las fuertes lluvias han supuesto un fuerte impacto en los cultivos de cebolla y zanahoria de la provincia, cuya siembra ya había comenzado con el inicio de las borrascas.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la entidad, Sebastián González, ha señalado que en las explotaciones de cebollas, la semilla "se ha podrido o está germinando pero enfermando" debido al "exceso de agua superficial".

Una situación que supone un impacto directo en las previsiones de producción de cara al verano. Por el momento, desde COAG apuntan a una pérdida "que puede superar el 90%" con una horquilla de 250 a 300 hectáreas afectadas.

Por otro lado, el sindicato estima que la producción de la zanahoria descienda un 30% debido "principalmente a las enfermedades por el agua estancada". Las primeras previsiones apuntan a 150-200 hectáreas afectadas.

Estas cifras se unen a las pérdidas estimadas del sector del olivar en la provincia. Según datos publicados por Asaja Sevilla, entre un 35 % y un 40 % de la aceituna se ha perdido debido a la caída del fruto y al exceso de agua. Asimismo, han señalado que entre 10.000 y 12.000 hectáreas se encuentran "completamente anegadas".

Una situación que vaticina "traerá consigo un aumento del precio del aceite de oliva en los próximos meses".

PÉRDIDA "CASI TOTAL" DE LA REMOLACHA DE MESA

Entre los cultivos más afectados, las organizaciones agrarias han puesto el foco en la remolacha de mesa, cuyos cultivos se congregan en la zona de Los Palacios y Villafranca. Según ha señalado González, la producción "está un 90% perdida".

Uno de los agricultores que ha perdido este producto es Francisco Mora, que tiene varios cultivos entre Los Palacios y Lebrija, una de las zonas más afectadas por el temporal en lo que al campo se refiere.

"Una gran tragedia para los cultivos de invierno", así ha calificado Mora en declaraciones a Europa Press la situación actual. En esta línea, el agricultor ha señalado que "todavía siguen achicando agua" en muchos de sus cultivos, pese a la mejoría en las previsiones de los últimos días.

A la espera de las ayudas, Mora ha señalado que "han tenido que alquilar generadores" y que "están poniendo de su bolsillo" para realizar las tareas de limpieza de recuperación.

Con los cultivos de cereal, cebolla y remolacha afectados, el agricultor ha indicado que las anegaciones de agua "están retrasando" la siembre de productos como el tomate y el maíz dulce en toda la zona.

"ESTA ALTERACIÓN DEL CALENDARIO AGRÍCOLA PUEDE COMPROMETER CONTRATOS YA CERRADOS"

Según los últimos datos de COAG, Lebrija es una de las zonas más afectadas por el temporal con más 3.000 hectáreas con daños. El Ayuntamiento de la localidad ha solicitado formalmente al Gobierno de España la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil.

En el municipio se encuentra la cooperativa Las Marismas de Lebrija que ha señalado a las hortalizas de invierno, "especialmente colifor y brócoli", como los cultivos más afectados por las últimas lluvias.

"El exceso de agua está impidiendo la recolección y está provocando un deterioro acelerado del producto, con pérdidas que estimamos pueden oscilar entre el 40 % y la pérdida total en determinadas parcelas", ha afirmado el presidente de la cooperativa, José Tejero, a esta agencia.

Asimismo ha indicado que la campaña de cereales de otoño-invierno está "prácticamente perdida, ante la imposibilidad de preparar los suelos y realizar las siembras correspondientes".

"Esto supone no solo una pérdida directa de producción, sino también un riesgo añadido de enfermedades y plagas, que agravan el impacto económico. Hay agricultores que han realizado inversiones importantes en semillas, insumos y mano de obra, y que ahora ven comprometida la rentabilidad de la campaña", ha asegurado Tejero que ha remarcado que los cambios en los cultivos "puede comprometer contratos ya cerrados".

Junto a estos daños en los cultivos, la compañía ha señalado que los fuertes vientos han provocado "la destrucción de un invernadero del complejo del semillero, que representa aproximadamente el 25 % de nuestra capacidad de producción de planta".

En el municipio también se han registrado daños en invernaderos de flor cortada que han comprometido al sector a las puertas de San Valentín, "una de las fechas clave de la temporada".

Ante esta situación, ha pedido "la habilitación de fondos extraordinarios autonómicos, estatales y europeos para compensar las pérdidas en cultivos e infraestructuras", así como "la simplificación excepcional de los requisitos de la PAC para 2026, adaptándolos a esta situación extraordinaria".

"Vamos a pedir que nos pongan ayudas sobre la mesa. Ayudas para todos los municipios, no queremos que se quede ningún municipio atrás y que sean efectivas y que sean reales, que sean pronto y que lleguen a tiempo para salvar al sector agrícola y ganadero", defendía este martes la secretaria general de UPA Sevilla, Verónica Romero.