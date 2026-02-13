El temporal provocó daños y caídas en 376 árboles en Sevilla debido al viento y la "saturación hídrica"

Restos de árboles caídos permanecen aún en el Paseo Juan Carlos I de Sevilla tras el tren de borrascas que ha azotado en las últimas semanas a la comunidad andaluza. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal del Ayuntamiento de Sevilla, Evelia Rincón, ha confirmado la caída de 376 árboles durante las últimas borrascas en la ciudad. Asimismo, ha indicado que el 0,5% del arbolado municipal ha resultado daños y un 0,18% están en situación de pérdida total.

Así ha respondido Rincón a una pregunta formulada en la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno de este viernes por el grupo municipal Vox sobre las incidencias en el arbolado durante el temporal.

La responsable de Parques y Jardines ha asegurado que un informe técnico señala que la causa es una combinación de fuertes rachas de viento que "registraron valores cercanos a los 100 kilómetros por hora" y la "saturación hídrica del suelo por las persistentes precipitaciones".

"Esta circunstancia reduce la capacidad portante del terreno y disminuye la fricción radicular, comprometiendo el anclaje del sistema radicular al perder cohesión con el suelo", ha subrayado Rincón.

Asimismo, el informe técnico ha señalado que "una parte significativa" de los fallos está relacionada con "condicionantes estructurales derivados de diseño de plantación realizado décadas atrás". Como ejemplo de esta situación, Rincón ha señalado la presencia de pinos en praderas que "presentan sus raíces espirilizada".

En esta línea, ha cifrado en más de 50 los cipreses volcados en el Cementerio debido a "limitaciones de espacio radicular porque le pusieron una especie de malla", también en la avenida de La Palmera se registraron caídas de palmeras "vinculadas a estrechamiento del estípite derivados de prácticas inadecuadas durante procesos de trasplantes en el pasado".

El concejal de Vox, Fernando Rodríguez Galisteo, ha mostrado su preocupación porque estas incidencias "puedan producir daños mayores e incluso daños personales".

En este sentido, Rincón ha señalado que el Ayuntamiento está desarrollando "actuaciones preventivas y planes de gestión orientados a minimizar el riesgo estructural del arbolado urbano frente a episodios meteorológicos adversos".

Asimismo, ha subrayado que hay puesto en marcha un plan de riesgo de arbolado. "Trabajamos sobre casi 15.000 árboles durante un periodo que puedan tener mayor riesgo, mayor peligro", ha reseñado.

En paralelo, en materia de nuevas plantaciones, la concejal ha asegurado que se están ampliando "las dimensiones de los arcorques y mejorando su diseño para favorecer un adecuado desarrollo radicular". Además de "implementar soluciones de suelo estructural".

"Cada árbol tiene una ficha, tiene un seguimiento, se va mirando si ha cogido inclinación, si han subido los grados de inclinación, es decir, hay sitios donde los árboles duran años y no pasa nada", ha afirmado Rincón.

"NO SE PUSO EN RIESGO A NINGÚN TRABAJADOR"

Las consecuencias de las últimas borrascas en la ciudad ha sido uno de los temas más tratados durante la Comisión de este viernes. El Gobierno municipal ha defendido su gestión con respecto a los trabajadores de la plantilla el 4 de febrero cuando la ciudad se encontraba con el Plan Territorial de Emergencias en Fase de Emergencia Local Nivel 1 ante el aviso amarillo por lluvia y viento durante esa jornada.

El delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, Ignacio Flores, ha defendido la circular enviada a los trabajadores municipales que ha calificado "como clara" y ha señalado que son los avisos meteorológicos los que deciden las posibles recomendaciones de los desplazamientos de los trabajadores.

En esta línea, el delegado de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, ha remarcado que el Ayuntamiento "respetó y protegió a los trabajadores". "Aquí conviene decir, alto y claro, que no se puso en riesgo a ningún trabajador", ha afirmado Pimentel.

Pimentel ha señalado que los servicios de serenos, AUSA y empresas privadas que trabajan para el Ayuntamiento, "trabajaron con equipos de protección, con indumentaria adecuada y los procedimientos de actuación adaptados a cada nivel de aviso, en este caso nivel amarillo".

La concejal socialista Myrian Díaz ha señalado que el Ayuntamiento "recomendó a los serenos: Que se resguardasen y que tuviesen cuidadito con las caídas de ramas que podía haber". "¿Realmente era necesario que esas personas estuviesen realizando su labor, su jornada laboral en la calle, a la intemperie, sin material, sin protocolos establecidos y sin la formación necesaria? ¿Realmente era necesario e imprescindible?", ha destacado.

En esta línea, el concejal de Izquierda Unida (IU), Ismael Sánchez, ha señalado que era "incoherente" la recomendación del Consitorio de "evitar desplzamientos" mientras "se obligaba a la plantilla municipal a acudir a los puestos de trabajo en servicios no esenciales".